Bí kíp chống nóng giúp Gen Z năng động cả ngày dài

Khi không gian trong nhà đạt được độ ẩm và nhiệt độ lý tưởng, người dùng có thể cảm nhận sự mát lạnh sảng khoái nhưng không mang lại cảm giác khô rát trên làn da và cả hệ hô hấp. Đây cũng là điểm đáng chú ý của hai dòng sản phẩm điều hòa treo tường tiêu chuẩn FTKF và FTKB được ra mắt trong năm 2025 của Daikin. Nổi bật ở hai dòng điều hòa này là tích hợp ứng dụng D-Mobile cho phép điều khiển từ xa trên điện thoại (hiện có ở FTKF) và tính năng Humi Comfort có khả năng kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65% (mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế). Đây là độ ẩm được đánh giá phù hợp thể trạng, thói quen sinh hoạt của người dùng cũng như điều kiện khí hậu tại Việt Nam.