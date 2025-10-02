Bí kíp chống nóng giúp Gen Z năng động cả ngày dài

|
Với điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, mức nhiệt ở nhiều nơi có thể chạm ngưỡng 36-38 độ C, mang theo cái nóng oi bức và ngột ngạt. Thế nhưng, với tinh thần năng động và chủ động chăm sóc bản thân, Gen Z vẫn có cách riêng để “sống khỏe - sống chất” bất chấp thời tiết.
Bí quyết giúp hội Gen Z xua tan cảm giác nóng từ bên trong là chế độ ăn uống cân bằng, với thực đơn thanh đạm, ít dầu mỡ và có tính giải nhiệt. Nhiều bạn trẻ ưu tiên nạp đủ nước mỗi ngày; kết hợp món ăn thanh mát như trái cây, salad; hạn chế thực phẩm gây nóng trong như vải, sầu riêng. Các loại đồ uống như nước ép, trà thảo mộc hay thức uống detox mát lạnh vừa giúp giải khát tức thì, vừa hỗ trợ cơ thể giải nhiệt, giữ tinh thần năng động ngay cả trong thời tiết nóng bức.
Trong những mùa nắng nóng cao điểm, việc ra đường vào giữa trưa dễ gây mất sức, mệt mỏi và cáu gắt. Do đó, Gen Z chọn cách điều chỉnh lịch trình sinh hoạt, học tập và làm việc để “trốn nóng” hiệu quả. Thức dậy sớm hơn để có nhiều thời gian cho bản thân, ra ngoài trời vào sáng sớm hoặc chiều muộn để vận động, tận hưởng không khí trong lành mà không lo cháy nắng... là bí kíp được nhiều Gen Z áp dụng.
Nếu cần ra đường lúc nắng to, nhiều bạn trẻ sẵn sàng di chuyển bằng taxi hoặc xe bus để hạn chế phơi mình dưới nắng nóng. Ngoài ra, trang phục cũng là “bí kíp sinh tồn” không thể thiếu. Nhiều Gen Z ưu tiên sử dụng chất liệu cotton, linen hoặc vải thể thao thấm hút mồ hôi tốt để giúp cơ thể luôn thoáng mát, không bí bách. Bên cạnh đó, loạt item không thể thiếu trong mùa nóng như áo khoác chống UV, kính râm, khẩu trang vải dày và mũ rộng vành sẽ giúp chống nắng toàn diện.
Với nhiều người, kem chống nắng là vật bất ly thân mỗi khi ra đường, bất kể trời nắng to hay râm mát. Thói quen này không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tình trạng cháy nắng, sạm đen, mà còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ lão hóa sớm và ung thư da do tia UV. Với môi trường nhiệt đới như Việt Nam, Gen Z nên ưu tiên lựa chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 30-50 và PA+++ trở lên để đảm bảo hiệu quả bảo vệ trước nắng nóng, khói bụi và tia UV. Đặc biệt, để kem chống nắng phát huy tác dụng, bạn cần bôi trước khi ra ngoài 15-20 phút và nên thoa lại cách 4-6 tiếng.
Khi thời tiết nắng nóng giới hạn trải nghiệm của các hoạt động ngoài trời, nhiều Gen Z đã linh hoạt thư giãn, làm việc, thậm chí rèn luyện thể dục tại gia trong không gian thoáng mát với chất lượng không khí lý tưởng. Việc lựa chọn chiếc điều hòa có khả năng làm mát sâu, tiết kiệm điện và vận hành êm ái là giải pháp hiệu quả cho mùa nóng trở nên thoải mái, dễ chịu và tập trung hơn. Đặc biệt với những ai thường xuyên học tập, làm việc hoặc giải trí tại nhà, đây được đánh giá là khoản đầu tư xứng đáng.
Khi không gian trong nhà đạt được độ ẩm và nhiệt độ lý tưởng, người dùng có thể cảm nhận sự mát lạnh sảng khoái nhưng không mang lại cảm giác khô rát trên làn da và cả hệ hô hấp. Đây cũng là điểm đáng chú ý của hai dòng sản phẩm điều hòa treo tường tiêu chuẩn FTKF và FTKB được ra mắt trong năm 2025 của Daikin. Nổi bật ở hai dòng điều hòa này là tích hợp ứng dụng D-Mobile cho phép điều khiển từ xa trên điện thoại (hiện có ở FTKF) và tính năng Humi Comfort có khả năng kiểm soát độ ẩm ở mức mục tiêu 65% (mức độ ẩm mục tiêu, giá trị này có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế). Đây là độ ẩm được đánh giá phù hợp thể trạng, thói quen sinh hoạt của người dùng cũng như điều kiện khí hậu tại Việt Nam.
Trong điều kiện nắng nóng bí bách và oi bức khiến giấc ngủ bị gián đoạn, khả năng vận hành êm ái với độ ồn thấp chỉ 19 dBA ở dàn lạnh mang lại sự thoải mái và giúp người dùng có được giấc ngủ chất lượng hơn. Đồng thời, nỗi lo về chi phí điện năng trong những ngày oi bức cũng được xua tan nhờ hiệu suất tiết kiệm điện vượt trội vì Daikin được Bộ Công thương chứng nhận CSPF 5 sao suốt 5 năm liền. Tổ hợp các công nghệ hiện đại khi cộng hưởng cùng thiết kế đường cong tinh tế sẽ mang đến "bữa tiệc" lý tưởng chiêu đãi mọi giác quan cho bạn và người thân tận hưởng sự êm dịu ở mắt, sự thoải mái len lỏi từng nhịp thở, sự dễ chịu trên làn da và mái tóc… trong bầu không gian tinh sạch, mát mẻ.
Với kinh nghiệm 100 năm trên toàn cầu và hơn 30 năm tại Việt Nam, Daikin là chuyên gia trong lĩnh vực điều hòa không khí đến từ Nhật Bản, không ngừng nghiên cứu và phát triển giải pháp phù hợp thể trạng, điều kiện môi trường và nhu cầu của người dùng Việt. Thương hiệu liên tục đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, đồng thời khẳng định cam kết mang đến giải pháp không khí toàn diện, góp phần kiến tạo không gian sống lý tưởng cho gia đình Việt.
Với Daikin E-shop, khách hàng không chỉ tìm mua được các sản phẩm chất lượng một cách đơn giản và dễ dàng, mà hơn hết là sở hữu đặc quyền chuẩn Daikin khi mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, với chương trình “Thu cũ đổi mới” với tổng ưu đãi đến 4,85 triệu đồng như giảm 500.000 đồng vào giá bán sản phẩm mới, voucher Daikin Day lên đến 1 triệu đồng, hoàn tiền thu máy cũ đến 1 triệu đồng, miễn phí công tháo máy cũ và công lắp và vật tư máy mới trị giá 1,8 triệu đồng (từ 2 Hp), tặng 2 lần bảo trì chuẩn Daikin 550.000 đồng, đồng thời hỗ trợ áp dụng chương trình trả góp 0% (không lãi suất - không phí chuyển đổi). Độc giả truy cập Daikin Eshop để nhận khuyến mãi và deal hời hấp dẫn.