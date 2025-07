Bí mật của người ngoại tình

Nhiều người cho rằng ngoại tình xuất phát từ ham muốn thể xác, nhu cầu được công nhận hoặc đơn giản là “tai nạn” sau khi uống quá chén. Nhưng sự thật chưa chắc đã phải vậy.

Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng ham muốn tình dục là nguyên nhân then chốt dẫn đến việc ngoại tình. Ảnh: Kaspars Grinvalds/Adobe.

Nhà tâm lý trị liệu nổi tiếng Esther Perel - có 45 năm làm việc trong lĩnh vực trị liệu tình dục ở Bỉ - cho rằng có một nguyên nhân cốt lõi khiến con người rời bỏ mối quan hệ của mình.

Nói với The Telegraph, Perel cho biết lý do chính là cảm giác “chết lặng” trong mối quan hệ - dấu hiệu cho thấy một trong hai người có thể bắt đầu để mắt đến người khác.

Theo tác giả 66 tuổi của cuốn sách “Mating In Captivity: Unlocking Erotic Intelligence” và podcast “Where Should We Begin?”, con người có thể ngoại tình vì rất nhiều lý do.

“Đôi khi nguyên nhân đến từ chính mối quan hệ, có thể là sự từ chối, phản bội, mất kết nối hoặc cảm giác xa cách. Cô đơn cũng góp phần lớn, nhưng lý do cũng có khi chẳng liên quan đến nội tại mối quan hệ”, bà giải thích.

Dù vậy, Perel nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu vẫn là cảm giác “chết lặng” - điều có thể xảy ra khi sự thân mật trong mối quan hệ “lấn át” ham muốn. Hoặc cũng có thể là do sự thiếu hiện diện, khiến một người cảm thấy nửa kia không còn quan tâm.

Perel tin rằng chìa khóa để hồi sinh một mối quan hệ có nguy cơ hoặc đã trải qua ngoại tình chính là sự “sống động”, có thể được đánh thức qua sự tò mò.

“Điều đó có nghĩa là khám phá, phát hiện, chủ động tiếp cận với điều chưa biết. Hãy thử mở lòng khi nghĩ rằng bạn chưa thật sự hiểu đối phương như mình nghĩ. Thay vì rơi vào guồng quay quen thuộc, tại sao không thử một cuộc trò chuyện thú vị, vượt ra ngoài những câu kiểu: ‘Em muốn gì từ anh?’ hay ‘Anh cần gì ở em?’”.

Bà lấy ví dụ: “Nhiều người đi chơi với bạn bè chung, thấy bạn đời kể say sưa về phim, ban nhạc hay trải nghiệm nào đó. Nhưng trên đường về, điều cả hai hỏi nhau là: ‘Mai ai đón con đi học?’ hay ‘Anh mua đồ ăn chưa?’. Từ đó, cảm giác không muốn gần gũi hay thấy xa cách chỉ còn là chuyện sớm muộn”.

Perel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự vui đùa” trong một mối quan hệ. Điều này có thể là cùng nhau thử thách điều mới, kể những câu chuyện thú vị, tạo ra các trải nghiệm riêng hoặc thưởng thức món ăn lạ.

“Quan trọng là cho người bạn đời cơ hội nhìn thấy bạn, và cả chính họ, dưới một góc nhìn mới”, bà lý giải.

Để duy trì một mối quan hệ lâu dài, Perel nhấn mạnh không cố thay đổi đối phương là yếu tố then chốt. “Bạn cần chấp nhận sự khác biệt và hiểu rằng người kia có thể làm điều gì đó vì bạn dù nó chẳng có ý nghĩa gì với họ và ngược lại. Bạn không cần phải thay đổi, nhưng nên biết cách linh hoạt”, bà nói.