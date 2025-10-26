Bị truy tố vì lừa đảo 'chạy’ vào biên chế ngành công an

Sau khi nhận 550 triệu đồng để lo "chạy" vào biên chế cho một lính công an nghĩa vụ, bị can Phí Tiến Hà không làm như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Ngày 26/10, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Phí Tiến Hà (SN 1975, trú xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Văn T. (SN 1963, ở Hải Phòng) có con trai là anh Nguyễn Thế T. (SN 1993) tham gia nghĩa vụ công an tại một Trại giam ở Hải Phòng.

Ảnh minh họa.

Khoảng tháng 8/2015, ông Nguyễn Văn T. có nhu cầu xin cho con trai được vào biên chế ngành công an và tiếp tục công tác tại Trại giam. Thông qua người quen là ông Nguyễn Viết D. (nguyên Phó Giám thị Trại giam), ông T. được giới thiệu làm quen với Phí Tiến Hà.

Quá trình trao đổi trực tiếp với ông T., Hà giới thiệu mình có khả năng lo được việc cho con trai ông T., nhưng phải mất “phí” xin việc 350 triệu đồng.

Tin tưởng, ông T. chuyển số tiền trên cho Hà. Sau đó, Hà tiếp tục lấy lý do “chạy việc” khó, nhiều lần yêu cầu ông T. chuyển tiền thêm.

Sau khi nhận tổng cộng 550 triệu đồng của ông T., Phí Tiến Hà trốn tránh, không làm như đã hứa.

Ông T. nhiều lần liên hệ với Hà đòi lại tiền không được nên làm đơn tố giác đến cơ quan công an, giao nộp hai giấy biên nhận do Hà viết tay.

Tại cơ quan điều tra, Hà không thừa nhận hành vi lừa đảo, cho rằng các giấy biên nhận do Hà làm kinh doanh đá quý, ông T. cùng hợp tác kinh doanh với Hà nên đã chuyển tiền cho Hà. Sau này việc kinh doanh thua lỗ, Hà không trả tiền cho ông T.

Căn cứ tài liệu điều tra, tài liệu giám định, Viện KSND TP Hà Nội khẳng định bị can Hà đã nhận của ông T. tổng số 550 triệu đồng để “chạy việc”.

Đối với ông Nguyễn Viết D. (người đã giới thiệu ông T. gặp Hà), cơ quan tố tụng cho hay, ông này không biết nội dung trao đổi, thỏa thuận đưa tiền giữa ông T. và Hà nên không có cơ sở xác định là đồng phạm.