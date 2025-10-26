Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bí ẩn 2 người nước ngoài được người lạ thuê tài xế chở ra Hà Nội

  • Chủ nhật, 26/10/2025 21:37 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị), lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện ôtô chở 2 người nước ngoài không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân.

Trước đó, tối 24/10, tại Km33 Quốc lộ 9, Tổ tuần tra Trạm CSGT Đakrông dừng kiểm tra ô tô con BKS 73A-19x.xx, do tài xế Đ.N.H. (SN 1984, trú xã Lệ Thuỷ, Quảng Trị) điều khiển theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đi Cam Lộ.

Hai nguoi nuoc ngoai anh 1

Hai người nước ngoài không giấy tờ tuỳ thân.

Trên xe có 2 người đàn ông nước ngoài nhưng không xuất trình được hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân hay giấy phép nhập cảnh. Làm việc với cơ quan công an, tài xế H. khai được một người lạ thuê chở hai người này từ Lao Bảo ra Hà Nội với giá 7 triệu đồng.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Hướng Hiệp phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mục đích di chuyển của hai người nói trên.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến nhữ

Vào quán bar rút súng dằn mặt, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

Vào quán bar và sau đó xảy ra mâu thuẫn với một khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại đây, người đàn ông ngoại quốc rút một vật giống súng nhằm răn đe “đối thủ” và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

21:07 13/9/2025

5 người ngoại quốc lĩnh án tù vì đánh bạc tại CLB Poker 'lậu' ở Hà Nội

Bị bắt khi đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace (ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội), 5 người quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc bị phạt tù, sẽ trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong bản án.

19:43 15/8/2025

Cán bộ CSGT bị người đàn ông ngoại quốc đấm chảy máu

Đang hòa giải vụ va chạm giao thông xảy ra ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chiến sĩ CSGT bị người đàn ông quốc tịch Nga đấm chảy máu miệng.

19:50 7/8/2025

https://tienphong.vn/bi-an-2-nguoi-nuoc-ngoai-khong-giay-to-duoc-nguoi-la-thue-tai-xe-cho-ra-ha-noi-voi-gia-7-trieu-dong-post1790607.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hai người nước ngoài Hà Nội Quảng Trị không giấy tờ bí ẩn quốc lộ 9 người lạ thuê chở

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý