Biến chứng bà bầu dễ gặp phải khi mắc sốt xuất huyết

Khi mắc sốt xuất huyết, phụ nữ mang thai và cả em bé đều có nguy cơ gặp nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Sốt xuất huyết có thể khiến phụ nữ mang thai gặp nhiều nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời. Ảnh: Firstcryparenting.

Sốt xuất huyết là bệnh do muỗi truyền gây sốt cao và một số triệu chứng giống cúm. Phụ nữ mang thai bị bệnh sốt xuất huyết có thể truyền virus sang con, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Triệu chứng sốt xuất huyết khi mang thai

Theo tạp chí Baby Center, sốt xuất huyết khi mang thai có thể gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc nặng. Các triệu chứng sốt xuất huyết nhẹ bao gồm:

Sốt cao

Buồn nôn và nôn

Phát ban sốt xuất huyết (thường ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ngứa và sưng tấy)

Đau mắt, cơ và khớp

Các tuyến bị sưng

Đau đầu

Các triệu chứng nhẹ sẽ hết trong vòng 2-7 ngày, nhưng những trường hợp sốt xuất huyết nặng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu không được điều trị, người bệnh có thể bị sốc (hạ huyết áp đột ngột), chảy máu trong và nguy hiểm tính mạng.

Các triệu chứng sốt xuất huyết nặng thường bắt đầu từ 24 đến 48 giờ sau khi cơn sốt thuyên giảm. Một số dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết nặng là:

Đau bụng dữ dội và đau

Nôn ít nhất ba lần trong vòng 24 giờ

Chảy máu từ nướu hoặc mũi

Khó thở

Máu trong chất nôn, nước tiểu hoặc phân

Mệt mỏi, bồn chồn và cáu kỉnh.

Sốt cao, đau đầu, phát ban là những triệu chứng điển hình khi phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết. Ảnh minh họa: Onlymyhealth.

Biến chứng sốt xuất huyết khi mang thai

Theo Being The Parent, sốt xuất huyết khi mang thai có thể gây ra nhiều biến chứng về sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Điều này là do hệ thống miễn dịch yếu khi mang thai, rất có thể phụ nữ mang thai có thể mắc bệnh sốt xuất huyết nặng.

Ngoài ra, virus có thể truyền sang thai nhi trong quá trình mang thai hoặc khi sinh. Một số biến chứng có thể xuất hiện khi mang thai do sốt xuất huyết là:

- Giảm tiểu cầu: Sự sụt giảm mức tiểu cầu là một trong những dấu hiệu quan trọng của bệnh sốt xuất huyết. Số lượng tiểu cầu thấp khi mang thai có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé. Giảm tiểu cầu nghiêm trọng có thể phát triển các biến chứng khi sử dụng gây tê ngoài màng cứng hoặc gây mê toàn thân trong quá trình sinh nở.

- Sinh non và nhẹ cân: Sốt xuất huyết khi mang thai, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba, làm tăng nguy cơ sinh non và trẻ sơ sinh nhẹ cân hoặc thậm chí thai lưu trong những trường hợp nặng.

- Sẩy thai: Sốt xuất huyết trong ba tháng đầu làm tăng nguy cơ sẩy thai. Nguy cơ xuất huyết: Nếu mẹ nhiễm virus sốt xuất huyết trong lúc sinh, nguy cơ xuất huyết là rất cao.

- Tiền sản giật: Nguy cơ phát triển tiền sản giật sẽ tăng lên nếu bà bầu bị sốt xuất huyết khi mang thai.

- Sốt xuất huyết Dengue: Dạng sốt xuất huyết nặng, sốt xuất huyết, có thể khiến em bé nguy hiểm tính mạng.

Nguy cơ truyền bệnh sốt xuất huyết sang con bạn sẽ chỉ xảy ra nếu bạn mắc bệnh này vào cuối thai kỳ; nếu không thì khả năng truyền virus sang thai nhi là rất thấp.

Nói chung, sốt xuất huyết không gây ra bất kỳ dị tật thể chất nào ở trẻ em, tuy nhiên, bạn phải cẩn thận để ngăn ngừa nhiễm trùng lây sang trẻ sơ sinh. Các bác sĩ sẽ theo dõi em bé của bạn để phát hiện các triệu chứng như sốt, số lượng tiểu cầu thấp và phát ban trong trường hợp bạn bị sốt xuất huyết tại thời điểm sinh nở.