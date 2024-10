Biến động của ngành áo ngực năm 2024

Thị trường áo ngực chứng kiến sự thay đổi lớn về nhu cầu của người tiêu dùng sau đại dịch Covid-19, dẫn đến biến động về doanh số.

Show nội y lớn nhất thế giới Victoria’s Secret trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Dimitrios Kambouris.

Show nội y lớn nhất thế giới Victoria’s Secret mới diễn ra sau hơn nửa thập kỷ vắng bóng, tôn vinh những chiếc áo lót nâng ngực từng làm nên tên tuổi của thương hiệu vào những năm 2000.

Tuy nhiên, thị hiếu của khách hàng đối với áo ngực thay đổi nhiều sau đại dịch Covid-19. Theo cuộc khảo sát 300 người tiêu dùng của tạp chí The Cut, 23,6% ít mặc áo ngực có gọng hơn trước, 15,6% chỉ mặc áo lót có gọng vài lần trong tháng và 25,9% không bao giờ diện loại áo lót này.

Đáng chú ý, 80% người được hỏi không bao giờ mặc bra nâng ngực và 20,9% hoàn toàn loại bỏ món đồ này khi ra đường.

Tính đến tháng 8/2024, doanh thu của ngành hàng áo ngực giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, có thể đến từ sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, lạm phát và giá cả tăng cao.

Thị hiếu của khách hàng với áo ngực thay đổi nhiều sau đại dịch Covid-19. Ảnh minh hoạ: Victoria’s Secret.

Người dùng thay đổi tư duy

Khái niệm “gợi cảm” trong thế giới thời trang cũng dần biến đổi. Những bầu ngực trần lấp ló qua lớp vải mỏng hay chiếc áo ngực tối giản phía trong món đồ may đo tinh xảo bắt đầu lên ngôi.

Theo Rose Colcord, nhà sáng lập thương hiệu đồ lót Cou Cou, phụ nữ hiện không còn hứng thu hút với đồ lót ren, màu hồng nóng bỏng.

“Họ ưu tiên sự thoải mái và tối ưu hóa trải nghiệm hàng ngày hơn”, Rose Colcord nói.

Kristen Classi-Zummo, nhà phân tích ngành hàng may mặc tại công ty nghiên cứu hành vi tiêu dùng Circana, cho biết đại dịch thúc đẩy một cuộc cách mạng của áo ngực thoải mái. Áo lót không dây và bra thể thao ngày càng được ưa chuộng hơn.

Hiện nay, khách hàng đòi hỏi những chiếc áo lót đảm bảo cả yếu tố thẩm mỹ và tính ứng dụng.

Theo Circana, doanh số bán áo ngực tại Mỹ đạt 9,2 tỷ USD trong năm 2023. Con số này giảm 4% so với năm 2022, nhưng tăng trưởng 8% so với 4 năm trước.

Song, doanh thu tính đến tháng 8 năm nay lại có sự giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái.

Nỗ lực tìm áo ngực vừa ý

Chantal Fernandez, người viết báo cáo cho The Cut và đồng tác giả cuốn Selling Sexy: Victoria’s Secret and the Unravelling of an American Icon (tạm dịch: “Bán sự quyến rũ: Victoria’s Secret và sự sụp đổ của một biểu tượng Mỹ”), cho biết khách hàng ngày nay mong muốn sở hữu những chiếc áo ngực hữu ích, không còn nỗ lực chi tiền để mua sắm sự hào nhoáng.

Một chiếc áo lót vừa thoải mái vừa sang trọng là mơ ước khó thực hiện của nhiều phụ nữ. Trên thực tế, Sarah Shapiro, chiến lược gia bán lẻ từng làm việc tại chuỗi cửa hàng xa xỉ Bloomingdale’s (Mỹ) cho biết ít người hài lòng với áo ngực của mình.

“Việc tìm được chiếc áo ngực vừa vặn không dễ dàng, cần quan tâm đến những lỗi như dây áo bị tuột hay áo lót lót trượt khỏi cúp ngực”, Shapiro nói.

Đồ lót định hình chứng minh sức hút trong thời gian gần đây. Ảnh minh hoạ: Skims.

Tuy nhiên, nhu cầu về nội y có gọng vẫn tồn tại. Colcord cho biết nhiều khách hàng muốn mặc áo lót có gọng hỗ trợ nâng đỡ, giúp khuôn ngực trở nên đẹp mắt hơn. Áo lót cotton có gọng Teacup là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất của thương hiệu Cou Cou, nhanh chóng hết hàng.

Nhìn chung, người tiêu dùng đang nỗ lực tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng cả tính ứng dụng cao và vẻ ngoài đẹp mắt. Nhà phân tích Classi-Zummo cho biết khoảng cách giữa phân khúc tầm trung và cao cấp ngày càng được thu hẹp.

“Họ hiểu rằng sản phẩm có vẻ ngoài sang trọng và thiết kế thông minh không chỉ đến từ các nhà mốt xa xỉ. Khách hàng mong muốn mặc sản phẩm được hỗ trợ thực hiện bởi công nghệ tiên tiến, sử dụng vật liệu bền vững ở mọi mức giá”, Classi-Zummo nói.

Nhà phân tích này cũng chỉ ra sự nở rộ của thị trường đồ lót định hình, bao gồm các thương hiệu như Honeylove, Shapermint và Skims của Kim Kardashian. Tuy nhiên, Viviani của nhãn hàng nội y The Great Eros lại khẳng định rằng thị trường này đang bùng nổ, song không dễ phát triển.