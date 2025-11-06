Những khoảnh khắc đời thường của bạn nay có thể trở thành một phần giai điệu trong ca khúc “1001 Điều Special” - phiên bản Cuộc Sống (Life).

Không chỉ dừng lại ở giai điệu cuốn hút, ca khúc 1001 Điều Special (Life) trở nên đặc biệt khi từng câu hát được lấy cảm hứng từ chính khoảnh khắc mà người dùng chia sẻ thông qua Zalo Game “1001 Điều Special”. Từ niềm vui lớn như lập team khởi nghiệp, đến điều giản đơn như tan ca đúng giờ, tất cả đều được tôn vinh và góp thành giai điệu chung.

Sự đồng hành của 2 Special Chief Celebration Officers (Special CCO) Jun Phạm và Tăng Phúc đã mang đến ca khúc vừa trẻ trung vừa tràn đầy cảm hứng và gần gũi. Đây không chỉ là ca khúc để nghe và xem, mà còn gợi lại những niềm vui giản đơn, thân quen của mỗi người.

Biến khoảnh khắc đời thường thành giai điệu cùng bia Saigon Special.

Tinh thần đó một lần nữa được Bia Saigon Special khẳng định qua thông điệp “Chẳng cần lớn lao cũng Special”. Bởi niềm vui trong đời sống không chỉ đến từ thành công rực rỡ, mà còn nằm ở khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Cùng Bia Saigon Special thưởng thức 1001 Điều Special - phiên bản Cuộc Sống (Life) để lan tỏa tinh thần ăn mừng mọi khoảnh khắc ngày thường - dù lớn lao hay gần gũi, tất cả đều Special.