Đậu 7 xe tải 16 tấn quanh nhà chống bão số 13 Kalmaegi

Để ứng phó với bão số 13, anh Nguyễn Lương Tuấn Anh (Đà Nẵng) sử dụng 7 xe ben 16 tấn đậu quanh nhà nhằm hạn chế gió lùa mạnh gây vỡ kính, hư cửa, cây bật gốc.

Mưa lớn, gió thổi mạnh không gây ảnh hưởng đến nhà anh Tuấn Anh. Ảnh: NVCC.

Vào lúc 21h50, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Tuấn Anh cho biết Đà Nẵng đang mưa to trắng trời, gió thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng. Tuy nhiên, nhờ sử dụng xe tải chắn quanh 4 hướng, nhà anh hiện vẫn an toàn, chưa có dấu hiệu thiệt hại.

Là chủ một doanh nghiệp vật liệu xây dựng, anh Tuấn Anh tận dụng xe của công ty để phòng chống bão suốt nhiều năm nay. Đối với anh, phương án này khá hiệu quả, giúp hạn chế gió lùa mạnh gây vỡ kính, hư cửa.

"Dùng xe để chắn như vậy cũng giúp giảm tác động trực tiếp của gió vào các cây lớn quanh nhà, tránh nguy cơ bật gốc", anh chia sẻ.

Anh Tuấn Anh cho biết tại Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp cũng đang cho thuê xe để che chắn trước các khách sạn lớn. Mức giá thuê xe trong thời điểm mưa bão hiện nay dao động khoảng 1-2 triệu đồng/chiếc.

“Hàng xóm có nhắn trong nhóm dân cư, nếu ai cần mượn xe để che chắn thì tôi sẵn sàng cho mượn”, anh nói.

Anh Tuấn Anh dùng 7 xe ben 16 tấn để chắn gió. Ảnh: NVCC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 20h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi đã đi vào đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên diện rộng từ Huế đến Khánh Hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần. Đến sáng sớm 7/11, tâm bão được xác định ở khu vực Nam Lào, giảm cấp còn áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp khi tiến sang phía Đông Thái Lan vào tối cùng ngày.