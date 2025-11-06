Lướt sóng ở biển Nha Trang trước bão số 13, du khách bị yêu cầu vào bờ

Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận mưa to đến rất to từ chiều cùng ngày, khả năng kéo dài đến hết ngày 7/11. Mọi hoạt động du lịch, đánh bắt cá đều buộc phải tạm dừng để tránh bão. Trong khi đó, người dân địa phương chứng kiến một người phụ nữ (được cho là khách nước ngoài) vẫn vô tư lướt sóng, bất chấp trời mưa kèm gió lớn. Chính quyền địa phương lập tức can thiệp, yêu cầu vào bờ ngay sau đó. Ảnh: Song Hành.