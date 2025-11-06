Nữ quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia ra sao sau 26 năm

Nữ quán quân có cuộc sống thành công, kín tiếng nơi xứ người sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia vào năm 1999.

Năm 1999, chương trình Đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên lên sóng truyền hình, mở ra hành trình dài của sân chơi trí tuệ dành cho học sinh trung học phổ thông trên cả nước.

Ở mùa đầu tiên ấy, thí sinh Trần Ngọc Minh - nữ sinh đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) xuất sắc giành vòng nguyệt quế, trở thành nữ quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình.

Trong trận chung kết, Ngọc Minh vượt qua ba đối thủ mạnh là Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu, đạt tổng điểm 325, cao hơn người về nhì 75 điểm. Thành tích của cô khi đó khiến khán giả cả nước ấn tượng bởi sự tự tin, điềm tĩnh và nền tảng kiến thức vững vàng.

Sau khi giành chiến thắng, Ngọc Minh nhận học bổng du học toàn phần tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Trong suốt quá trình học, cô liên tục đạt kết quả ấn tượng. Cô là cử nhân tốt nghiệp thuộc top 5% sinh viên xuất sắc.

Không chỉ vậy, Ngọc Minh còn là một trong số ít những sinh viên tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của Đại học Swinburne.

Sau một thời gian nỗ lực và cố gắng, Ngọc Minh xuất sắc chinh phục tấm bằng tiến sĩ. Với nền tảng học vấn vững chắc, từ năm 2013, Ngọc Minh bắt đầu làm việc tại một tập đoàn viễn thông lớn của Australia.

Theo một số nguồn tin, năm 2019, cô từng giữ vị trí Giám đốc tiếp thị của tổ chức thiện nguyện “Open Your Hearts” - tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Một trong những dự án nổi bật của nhóm này là quyên góp, giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam.

Tháng 1/2013, khi sự nghiệp ổn định, Ngọc Minh lên xe hoa cùng bạn đời và hiện sinh sống tại Melbourne. Hai vợ chồng có một trai, một gái. Dù định cư nơi đất khách, cựu quán quân vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa Việt trong đời sống gia đình. Trong dịp Tết Nguyên đán, cô thường cho con mặc áo dài, gói bánh chưng, lì xì đầu năm, như cách để con không quên nguồn cội.

Trải qua hơn hai thập kỷ kể từ khi giành vòng nguyệt quế, Trần Ngọc Minh vẫn là gương mặt được khán giả Olympia nhớ đến với hình ảnh một nữ sinh thông minh, khiêm nhường và kiên định.

Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của cô cũng để chế độ bạn bè, khóa các bài đăng và ảnh cá nhân.

Tuy vậy, từ những hình ảnh ít ỏi được chia sẻ, người ta vẫn có thể thấy Ngọc Minh đang tận hưởng một cuộc sống bình yên, trọn vẹn bên gia đình nhỏ nơi xứ người.