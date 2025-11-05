2 MC 'bí ẩn' nhất Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?

Hai nữ MC từng được khán giả yêu mến qua Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ rời chương trình và nay hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Suốt hơn hai thập kỷ phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ ghi dấu bằng những “nhà leo núi” xuất sắc mà còn bởi dàn MC tài năng - những người giữ cho sân chơi trí tuệ này luôn sống động, truyền cảm hứng.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như nhà báo Tạ Bích Loan, Tùng Chi, Diệp Chi hay Khánh Vy, chương trình còn có hai nữ MC từng để lại nhiều dấu ấn. Đó là MC Kiều Anh và Khánh Chi.

MC Kiều Anh

MC Nguyễn Kiều Anh tham gia dẫn dắt chương trình từ quý II năm thứ 6 tới quý I năm 8, sau nhà báo Tùng Chi. Cô cùng MC Quốc Hiệp trở thành cặp dẫn ăn ý, được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, chỉ sau một mùa, MC Quốc Hiệp chia tay để tiếp tục con đường học vấn, theo học cao học.

MC Kiều Anh dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ quý II năm thứ 6 tới quý I năm 8.

Nguyễn Kiều Anh khi đó đảm nhiệm vị trí dẫn đơn từ mùa 7 đến quý I mùa 8. Sau quãng thời gian gắn bó, cô bất ngờ tạm dừng công việc để sang Pháp du học, hoàn thành chương trình thạc sĩ trong hai năm.

Sau khi tốt nghiệp, Kiều Anh kết hôn, lập gia đình và định cư tại Pháp. Nữ MC từng chia sẻ với cô, một gia đình vững vàng chính là nền tảng cho mọi thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Vì thế, khán giả không bất ngờ khi cô chọn rời xa ánh đèn truyền hình đang ở đỉnh cao để theo đuổi hạnh phúc riêng.

Dù lâu không còn xuất hiện trên sóng VTV, Kiều Anh vẫn dõi theo Đường lên đỉnh Olympia như một phần thanh xuân của mình. Trong gala kỷ niệm 15 năm chương trình, cô tiết lộ đã là mẹ của 4 nhóc tỳ đáng yêu.

MC Kiều Anh hiện định cư ở Pháp.

Trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia vừa qua, khán giả bất ngờ khi được gặp lại MC Kiều Anh. Sau nhiều năm, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, gần như không thay đổi so với thời dẫn chương trình.

Chia sẻ trong dịp đặc biệt này, Kiều Anh bày tỏ: “Trên hành trình dẫn Đường lên đỉnh Olympia, tôi đã học được nhiều bài học quý giá, đặc biệt là bài học về sự hy vọng. Có hy vọng thì chúng ta sẽ luôn có niềm tin vững chắc vào bản thân và luôn có một cái nhìn tích cực với thử thách xảy ra xung quanh".

MC Khánh Chi

Sau khi Kiều Anh rời chương trình, vị trí MC được trao cho Khánh Chi. Trước đó, cô đã tạo dấu ấn trong chương trình Me Xanh. Khánh Chi từng du học tại Pháp và tham gia tuyển chọn MC Olympia cùng Kiều Anh, trải qua 6-7 vòng thi. Ban đầu vì lý do cá nhân, cô xin rút nhưng sau khi giải quyết xong, cô đã đồng hành từ trận thi quý I mùa 8 đến hết mùa 8.

MC Khánh Chi dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa 8.

Trong giai đoạn đầu dẫn chương trình, Khánh Chi kết hôn và theo chồng sang Malaysia định cư, điều này khiến việc di chuyển giữa hai nước trở nên khó khăn. Tuy nhiên, ê-kíp Olympia luôn hỗ trợ để cô có thể về Hà Nội ghi hình, mỗi đợt kéo dài khoảng 5 ngày, quay được 12-13 tập.

Khánh Chi từng kể: “Khó khăn lớn nhất của tôi là việc thu xếp thời gian về nước. Thời gian bay không dài, chỉ hơn 3 tiếng nhưng tôi phải sắp xếp công việc và xin nghỉ về Hà Nội trong ít nhất một tuần cho mỗi lần dẫn. Tuy nhiên, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị làm chương trình".

Nữ MC cũng tiết lộ một trong những thử thách lớn nhất khi dẫn Đường lên đỉnh Olympia là phải ghi nhớ tên của hàng chục thí sinh trong mỗi đợt ghi hình. “Thông thường, mỗi ngày tôi quay ba cuộc, mỗi cuộc có bốn thí sinh. Trong một đợt ghi hình dài ngày, việc nhớ tên tất cả các bạn với tôi rất khó. Tôi thường phải viết tên các bạn lên bàn dẫn chương trình để không đọc nhầm”, Khánh Chi chia sẻ.

Khán giả có dịp gặp lại MC Khánh Chi trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân nên dù được mời tiếp tục dẫn tiếp năm thứ 9, cô vẫn không thể nhận lời. Sau một năm gắn bó với Olympia, Khánh Chi làm việc ngắn hạn tại một công ty truyền thông của Anh ở Kuala Lumpur, sau đó chuyển sang mảng phân tích hợp đồng mua bán dịch vụ và thiết bị trong ngành khai thác dầu khí. Năm 2015, cô từng chia sẻ đã có một con gái.

Trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, khán giả cũng được gặp lại MC Khánh Chi - người từng dẫn chương trình ở năm thứ 8.

Nói về chương trình, nữ MC chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cuộc thi truyền hình thuần tuý, mà nó là hành trình mang đến ước mơ, hy vọng cho các thí sinh trong 25 năm qua. Mong chương trình sẽ luôn giữ được sức hút, sức bền để truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo".