Bạn gái Đức Huy dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Nguyễn Huyền Trang sẽ là một trong 4 MC dẫn dắt tại điểm cầu của các nhà leo núi.

MC Huyền Trang Mù Tạt là một trong các MC tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Huyền Trang hào hứng chia sẻ thông tin trở thành MC tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, dẫn tại điểm cầu Hà Nội.

"Hoàng Thành Thăng Long ơi, anh em sẵn sàng cổ vũ cho Trần Bùi Bảo Khánh chưa ạ?", cô viết tại bài đăng hút hơn 5.000 lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi và cả Huyền Trang bày tỏ sự háo hức, gửi lời chúc thí sinh tại điểm cầu này giành vòng nguyệt quế.

Trận chung kết năm nay không phải lần đầu Huyền Trang trở thành MC dẫn tại điểm cầu của một trong 4 nhà leo núi. Năm 2023, cô từng đảm nhận vai trò này tại điểm cầu Hải Phòng của thí sinh Nguyễn Trọng Thành (trường THPT chuyên Trần Phú).

MC sinh năm 1993 cũng từng chia sẻ bản thân là fan trung thành của Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ. Khi góp mặt tại chương trình, cô đã học hỏi cách giao lưu, kiểm soát sân khấu, khuấy động không khí của các MC đi trước để có thể làm tốt nhiệm vụ, cổ vũ tinh thần cho các thí sinh.

Huyền Trang từng làm MC điểm cầu tại trận chung kết năm 2023.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ là cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP.Huế); Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Ngoài Huyền Trang, MC tại các điểm cầu khác là Đức Bảo (nhà hát sông Hương - TP Huế), Công Tố (Quảng trường 2/4 - Khánh Hòa) và Phí Linh (Công viên Lạc Hồng - Đồng Tháp). Hai MC chính tại trường quay là Khánh Vy, Ngọc Huy.

Nguyễn Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) là MC quen mặt với nhiều khán giả qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp. Cô công khai hẹn hò cầu thủ Phạm Đức Huy vào tháng 3 vừa qua. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ, lãng mạn trên mạng xã hội.