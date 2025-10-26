4 cựu quán quân Olympia tụ họp ở Australia, chúc mừng tân vô địch 2025

Sau chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, bức ảnh chụp chung của anh với nhà vô địch năm thứ 10 Phan Minh Đức gây chú ý.

Vòng nguyệt quế năm thứ 25 thuộc về đại diện đến từ Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Sáng 26/10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã diễn ra và vòng nguyệt quế năm thứ 25 thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Bảo Khánh trở thành đại diện thứ 2 của Hà Nội giành chiến thắng Olympia.

Xếp sau là Đoàn Thanh Tùng (lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang) về nhì với 210 điểm; Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp) về thứ 3 với 205 điểm và Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học - Huế) về đích thứ 4 với 180 điểm.

Sau màn thi đấu ấn tượng của 4 nhà leo núi và ngôi vô địch được xướng tên, nhiều cựu thí sinh của chương trình đã gửi lời chúc mừng, khích lệ.

Anh Phan Minh Đức (sinh năm 1992), nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 và là thí sinh đầu tiên của Hà Nội giành vòng nguyệt quế, đã có những chia sẻ đầy xúc động. Minh Đức là đàn anh cùng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với Bảo Khánh.

Anh Minh Đức (áo sơ mi trắng) chia sẻ niềm vui khi Bảo Khánh giành vòng nguyệt quế năm nay. Ảnh: FBNV.

"Chúc mừng Trần Bùi Bảo Khánh đã xuất sắc trở thành quán quân của O25", anh viết. Kèm theo lời chúc, anh Minh Đức chia sẻ lại bức ảnh chụp chung với quán quân năm nay khi cùng tham dự buổi ghi hình kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Trong bài đăng hôm 23/10, quán quân đầu tiên của Hà Nội nói vui "đã nhả vía" cho Bảo Khánh.

Từ Australia, Võ Quang Phú Đức, quán quân chương trình năm 2024, cũng dành sự ủng hộ đặc biệt đến thí sinh Lê Quang Duy Khoa - người em cùng trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế).

Võ Quang Phú Đức cùng những nhà vô địch các năm trước cổ vũ các thí sinh năm nay. Ảnh: Võ Quang Phú Đức/Facebook.

Trước "giờ G", Phú Đức có mặt tại "điểm cầu" Melbourne để tiếp thêm tinh thần cho các nhà leo núi. Trong bức hình anh đăng tải còn có sự xuất hiện của các nhà vô địch những năm trước là: Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), vô địch năm 2021; Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), vô địch năm 2022; và Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa), chiến thắng năm 2023.

Khi chương trình kết thúc, Phú Đức dành những lời nhắn nhủ đến từng nhà leo núi năm nay: "Hành trình nào cũng đến lúc dừng lại. Cảm ơn Duy Khoa rất nhiều, vì câu chuyện thật đẹp mà em đã viết nên trên sân khấu này. Chúc mừng Bảo Khánh, em đã quá tuyệt vời trong trận đấu này. Cảm ơn Thanh Tùng, dù hơi đáng tiếc nhưng em vẫn xứng đáng là niềm tự hào của người dân Nam Nha Trang. Cảm ơn Nhựt Lam, một trận đấu hay và tuyệt vời.

Nguyễn Thiện Hải An (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội), á quân năm thứ 21, chia sẻ lại hình ảnh Bảo Khánh - đại diện thứ 2 của Hà Nội giành vòng nguyệt quế - cùng lời chúc mừng.

Đàn anh Trần Thế Trung (cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), nhà vô địch năm thứ 19 cũng chia sẻ lại dòng trạng thái của Hải An, như một lời chúc dành đến người chiến thắng. Dù là quán quân, Thế Trung đã chọn không đi du học mà ở lại Việt Nam.