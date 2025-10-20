Quán quân Đường lên đỉnh Olympia làm việc cho Google ở Australia

Sau thời gian học tập tại Australia, Hồ Đắc Thanh Chương tiếp tục gắn bó với xứ sở chuột túi khi làm việc cho Google Sydney.

Hồ Đắc Thanh Chương hiện sinh sống, làm việc tại Australia. Ảnh: Ho Dac Thanh Chuong/Facebook.

Tối 18/10, chương trình Gala 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng trở thành nơi gặp gỡ, chia sẻ của nhiều cựu thí sinh.

Sau chương trình, thông tin Hồ Đắc Thanh Chương (sinh năm 1999) - quán quân năm thứ 16 - làm việc tại Google Sydney (Australia) thu hút sự chú ý, đây cũng là lần đầu tiên công việc của anh được công khai. Theo giới thiệu, anh trở thành nhân viên của ông lớn công nghệ từ năm 2023 đến nay.

Chia sẻ trong gala, Thanh Chương bày tỏ sự cạnh tranh trong Đường lên đỉnh Olympia giúp ích nhiều cho anh khi bước vào môi trường công việc. Theo đó, anh chia sẻ khác với những cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế tập trung vào kiến thức chiều sâu ở một môn học, Olympia là cuộc thi đòi hỏi kiến thức chiều rộng.

"Khi tôi làm ở những công ty lớn, ở những level (cấp độ - PV) thấp thì cần chiều sâu, nhưng càng lên cao càng cần chiều rộng, mà đó chính là tinh thần của Olympia", anh nói.

Thanh Chương cũng bày tỏ khi làm việc ở Google, trong một tập thể, nếu muốn thành công cần đòi hỏi sự hỗ trợ rất nhiều. Mỗi cá nhân trong tập thể đó cần phải biết cách để hợp tác với nhau, biết cách tối ưu hóa những kinh nghiệm, nguồn lực của mỗi cá nhân. Nếu có sự cạnh tranh, anh cho rằng câu hỏi được đặt ra có lẽ là: "Ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua chưa, và làm sao để ngày mai, mình tốt hơn mình của ngày hôm nay".

Hồ Đắc Thanh Chương vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, đồng thời tạp kỷ lục về điểm số ở trận chung kết. Ảnh: Việt Hùng.

Hồ Đắc Thanh Chương - cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế - được xem là một trong những thí sinh đặc biệt của chương trình Đường lên đỉnh Olympia khi nắm giữ điểm số cao nhất ở trận chung kết với 340 điểm.

Đầu năm 2018, Thanh Chương sang Australia theo học ngành Kỹ sư phần mềm tại ĐH Swinburne. Từng chia sẻ về cuộc sống ở xứ sở chuột túi, anh cho biết đã trải qua công việc bồi bàn, phụ bếp hay gia sư ở trung tâm.

Thanh Chương cũng bày tỏ "thành quả lớn nhất" khi du học là học được cách chăm sóc bản thân nhiều hơn khi sống tự lập. Chính vì vậy, anh tăng cân khá nhiều, khoảng 10 kg.

Năm 2020, quán quân Olympia năm thứ 16 chia sẻ trong một chương trình rằng sau khi tốt nghiệp đại học, anh mong muốn làm việc ở một công ty có môi trường năng động, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo ra những giá trị có ích cho cộng đồng.

Hiện trên trang cá nhân, Thanh Chương sống khá kín tiếng, chỉ thi thoảng chia sẻ một số hình ảnh đi du lịch hoặc khoảnh khắc bên gia đình.