Bạn gái Đức Huy dẫn đúng điểm cầu nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia

  • Chủ nhật, 26/10/2025 12:55 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Nguyễn Huyền Trang, một trong 4 MC ở điểm cầu Hà Nội tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, không kìm được cảm xúc khi chứng kiến nhà leo núi Thủ đô đoạt vòng nguyệt quế.

Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Cầu thủ Đức Huy đã có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), nơi bạn gái làm MC tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia sáng 26/10.

Màn bức phá ngoạn mục ở phần Về đích mang về chiếc vòng nguyệt quế cho Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 225 điểm, vượt qua 3 đối thủ còn lại là Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế); Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Nguyễn Nhựt Lam, Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp.

MC Duong len dinh Olympia anh 1MC Duong len dinh Olympia anh 2

MC Huyền Trang cùng cổ động viên tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Hòa cùng cổ động viên Hà Nội, Nguyễn Huyền Trang bày tỏ sự vui sướng trên trang cá nhân.

"Chúng tôi đã làm được! Chúng tôi đã có vòng nguyệt quế! Điểm cầu Hà Nội tự hào về quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Trần Bùi Bảo Khánh. Tuy không phải thí sinh nhưng hôm nay tôi cũng có những cổ động viên cho riêng mình (ý chỉ Đức Huy - PV), nên tôi phải khoe. Cũng muốn nói là Yêu Phòng 4 với 4 lần liên tiếp nữa", nữ MC viết và đính kèm 5 bức ảnh, trong đó có sự xuất hiện của cầu thủ Đức Huy.

Đây là lần thứ hai Huyền Trang đồng hành cùng một trong bốn nhà leo núi tại điểm cầu. Cô từng đảm nhận vai trò này tại điểm cầu Hải Phòng của á quân Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú) vào năm 2023.

Ngoài Huyền Trang, MC tại 3 điểm cầu khác là Đức Bảo (nhà hát sông Hương - TP Huế), Công Tố (Quảng trường 2/4 - Khánh Hòa) và Phí Linh (Công viên Lạc Hồng - Đồng Tháp). Hai MC chính tại trường quay là Khánh Vy, Ngọc Huy.

Nguyễn Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) là MC thân thuộc với khán giả hâm mộ chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp. Cô và Đức Huy công khai hẹn hò vào ngày 14/3. Từ đó, cả hai bắt đầu chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

MC Duong len dinh Olympia anh 3

4 thí sinh tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Từ trái qua: Lê Quang Duy Khoa , Đoàn Thanh Tùng, Trần Bùi Bảo Khánh, Nguyễn Nhật Lam. Ảnh: Trần Hiền.

