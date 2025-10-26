Xemesis và hot girl Bò Chảnh 'nối lại tình xưa'?

Từng ẩn ý bạn trai (được cho là Xemesis) không chung thủy dẫn đến chia tay, hot girl Bò Chảnh bất ngờ xuất hiện cùng nam streamer khiến dân mạng xôn xao.

Xemesis và Bò Chảnh trong clip do cô đăng tải ngày 26/10. Ảnh: _bochanhst/TikTok.

Cả hai quay chung một đoạn video nhại giọng nói khi đi ăn cùng nhau. Video được hot girl Bò Chảnh (tên thật Nguyễn Thị Ý Nhi) - từng là người yêu tin đồn của Xemesis (tên thật Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) - đăng trên TikTok ngày 26/10, thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem.

Đây là lần đầu tiên của cả hai xuất hiện chung khung hình sau khi Bò Chảnh chia sẻ đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm hồi tháng 2.

Bên dưới, nhiều người nghi vấn cặp đôi đã "nối lại tình xưa", song số khác cho rằng cả hai chỉ là bạn bè. "Cả hai đẹp đôi lắm", "Từng tố Xemesis sao nay lại ngồi ăn chung rồi?", "Ủa, quay lại rồi hả bà?", là một số bình luận dưới clip của Bò Chảnh.

Cả hai được cho đã cùng câu cá tại một resort hạng sang ở Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Thị Ý Nhi/Facebook, xemesis/Instagram.

Tin đồn tình cảm giữa Xemesis và Bò Chảnh rộ lên thông qua bức ảnh thân mật của cả hai tại sân bay hồi tháng 8/2024. Hai người đều không chính thức lên tiếng khẳng định mối quan hệ. Tuy nhiên, tối 26/9/2024, Xemesis đăng ảnh câu cá tại resort Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), trong khi Bò Chảnh cũng đăng tải bức ảnh có khung cảnh tương tự trước đó, củng cố tin đồn hẹn hò.

Đến 17/2, hot girl bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn tâm trạng vào nhóm chat với fan, thông báo tình trạng đổ vỡ của mối quan hệ hiện tại nhưng không nhắc tên Xemesis.

"Giờ này mình vẫn chưa ngủ vì tổn thương vì bị nói dối. Đầu tiên mình sẽ rất tức giận, sau đó mình sẽ ngừng giao tiếp và quay về bên trong, trong tất cả mối quan hệ khi hết lòng lúc nào họ có vấn đề mình đều chọn cách bào chữa vì tin rằng họ không cố ý", cô viết.

Bò Chảnh sinh năm 1998 từng học ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô đang làm công việc người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và sở hữu kênh TikTok hơn 125.000 lượt theo dõi.