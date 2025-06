Biểu hiện nhỏ nhận biết huyết áp không bình thường

Nhiều người có nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao trong nhiều năm mà không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào.

Huyết áp cao có thể biểu hiện triệu chứng chóng mặt ngay khi thức dậy mà không phải do đứng lên đột ngột. Ảnh: Fyzical.

Huyết áp là lực tác động của máu trên thành động mạch trong quá trình lưu thông. Vì vậy, khi một người có huyết áp cao thì có nghĩa là các thành động mạch đang nhận được quá nhiều áp lực trong quá trình bơm máu của tim.

Huyết áp của một người bình thường là 120/80 mmHg, nhưng khi mức huyết áp ở trên 140/90 mmHg, bạn có nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao. Cao huyết áp có thể thay đổi phụ thuộc vào độ tuổi và điều kiện sinh lý nên nó cần được theo dõi thường xuyên.

Nếu bạn có nguy cơ tăng huyết áp hoặc mắc bệnh huyết áp cao, điều quan trọng là cần lưu ý các dấu hiệu của bệnh. Điều này sẽ hữu ích cho bạn trong việc phát hiện và điều trị bệnh sớm.

- Nhức đầu:

Theo Eat This Not That, nhức đầu có thể xảy ra do huyết áp rất cao, là một phần của cơn tăng huyết áp. Khi cơn tăng huyết áp xảy ra, nó có thể gây áp lực lên não, dẫn đến rò rỉ máu từ các mạch máu trong não. Những cơn đau đầu như vậy có xu hướng thay đổi theo bản chất và có thể tồi tệ hơn khi căng thẳng.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết nhức đầu xảy ra khi huyết áp từ 180/120 mmHg trở lên. Nếu huyết áp của bệnh nhân bất thường kèm triệu chứng đau đầu hoặc chảy máu cam và cảm thấy không khỏe, hãy đợi 5 phút và kiểm tra lại. Nếu chỉ số của bệnh nhân vẫn ở mức 180/120 mmHg trở lên, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.

- Đau ngực:

Các vấn đề nghiêm trọng về tim thường biểu hiện qua các cơn đau ngực hoặc khó chịu. Các triệu chứng về huyết áp cũng có thể bao gồm đau ngực đáng kể, được gọi theo thuật ngữ y khoa là đau thắt ngực. Cảm giác này tương tự đau nhức, nóng rát hoặc tức ngực ở một người.

- Chóng mặt khi thức dậy:

Dấu hiệu chính của huyết áp cao vào buổi sáng có thể là chóng mặt, theo The Healthsite. Huyết áp tăng có thể làm mất cân bằng hệ tuần hoàn, dẫn đến chóng mặt hoặc mất thăng bằng. Nếu những triệu chứng này vẫn tồn tại, bạn nên đi kiểm tra sớm.

- Vết máu trong mắt hoặc xuất huyết kết mạc:

Đây có thể là dấu hiệu của người bị bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao. Các mạch máu nhỏ, mỏng manh vận chuyển máu đến mắt. Huyết áp cao kéo dài có thể làm tắc nghẽn lưu lượng máu và làm hỏng các mạch máu. Chất lỏng tích tụ dưới võng mạc, khiến bạn mất tập trung vào các vật thể.

Những khối này có thể gây biến dạng thị lực và thậm chí dẫn đến mất thị lực hoàn toàn. Nếu thấy xuất hiện vết máu trong mắt kèm thèm thị lực mờ hoặc sưng mắt, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc đi khám sớm.

Vết máu trong mắt xuất hiện thường xuyên là một trong nhưng biểu hiện điển hình khi bị huyết áp cao. Ảnh: WebMD.

- Tê hoặc ngứa ran ở các chi:

Tình trạng này có thể là dấu hiệu sớm của bệnh đột quỵ do huyết áp tăng. Tăng huyết áp liên tục không được kiểm soát là lý do dẫn đến sự tê liệt của các dây thần kinh trong cơ thể.

- Đổ mồ hôi nhiều:

Các triệu chứng huyết áp tâm trương cao có thể bao gồm phản ứng căng thẳng tạm thời như mệt mỏi, đổ mồ hôi, lo lắng hoặc thậm chí là các cơn hoảng loạn. Nếu bạn thường xuyên gặp phải những vấn đề này, tốt hơn hết là nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

- Máu trong nước tiểu:

Tiểu ra máu, hay máu trong nước tiểu, là triệu chứng huyết áp cao nghiêm trọng xảy ra khi các động mạch trong thận của một người bị căng thẳng hoặc vỡ. Kết quả là họ có thể thấy nước tiểu màu đỏ, nâu hoặc hồng. Tình trạng này phải được báo cho bác sĩ ngay lập tức.