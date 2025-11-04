Biểu tượng quyền lực của Hoàng đế Napoléon tái xuất sau 200 năm

Chiếc trâm chạm kim cương, biểu tượng quyền lực của vị hoàng đế lừng danh nước Pháp, từng thất lạc giữa chiến trường Waterloo, sẽ được đấu giá tại Geneva với giá trị lịch sử hiếm có.

Trâm cài áo kim cương của Hoàng đế Napoleon Bonaparte. Ảnh: Sotheby's.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, hơn 200 năm sau thất bại của Napoleon tại Waterloo, một chiếc trâm cài áo gắn kim cương từng thuộc về vị Hoàng đế nước Pháp sẽ được đưa ra đấu giá tại nhà Sotheby’s ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 12/11 tới.

Bên cạnh các món trang sức quý khác từng thuộc về hoàng tộc châu Âu, bảo vật này là minh chứng cho sức hút của yếu tố “nguồn gốc Hoàng gia” trong thế giới đấu giá quốc tế.

Ngày 18/6/1815, trong lúc quân đội Pháp tan vỡ tại Waterloo trước liên quân Anh - Phổ, Napoleon buộc phải rút lui khẩn cấp. Trên đường tháo chạy, xe ngựa của ông bị sa lầy trong bùn chỉ cách chiến trường vài km.

Vị hoàng đế thất thế phải bỏ lại nhiều hành lý: huân chương, vũ khí, đồ bạc, mũ hai vành cùng một rương chứa hàng chục viên kim cương và trang sức quý.

Trong số đó có một chiếc trâm tròn đường kính khoảng 45 mm, ở giữa gắn viên kim cương hình bầu dục 13,04 carat, xung quanh là gần 100 viên kim cương cổ xếp thành hai vòng đồng tâm.

Ba ngày sau, 21/6/1815, chiến lợi phẩm này được dâng tặng vua Phổ Friedrich Wilhelm III như một biểu tượng chiến thắng.

Trâm cài được ước tính đạt 140.000-235.000 euro ở cuộc đấu giá. Ảnh: Sotheby's.

Chiếc trâm - chế tác khoảng năm 1810 để gắn lên mũ của Napoleon trong các dịp trọng đại - được đưa vào bộ sưu tập nữ trang của Hoàng gia Phổ và được gắn thêm móc để đeo như mặt dây chuyền.

Sau khi truyền qua nhiều đời vua và hoàng đế nhà Hohenzollern, món bảo vật này rơi vào tay một nhà sưu tập tư nhân trong những năm gần đây. Sotheby’s sẽ đưa hiện vật này ra đấu giá lần đầu tiên với mức ước tính 140.000-235.000 euro.

Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, chiếc trâm còn mang sức nặng lịch sử, biểu tượng cho sự chuyển giao quyền lực từ vị hoàng đế bại trận sang nhà vua chiến thắng, từ một nước Phổ từng bị Napoleon thống trị 6 năm thành cường quốc đang vươn lên định hình châu Âu hiện đại.

Tồn tại nguyên vẹn suốt hơn 2 thế kỷ, bất chấp bao biến động của lục địa, chiếc châm gần như mang ý nghĩa của một “bùa hộ mệnh”. Trong thế giới đấu giá trang sức cao cấp, yếu tố xuất xứ danh giá thường chính là điều làm nên giá trị tuyệt đối của món đồ.

Ông Andres White Correal, Giám đốc phụ trách mảng trang sức châu Âu và Trung Đông của Sotheby’s, bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu "những tác phẩm phi thường mang nguồn gốc lừng lẫy như thế” tại phiên đấu giá thường niên mang tên Royal & Noble vốn đã trở thành sự kiện không thể thiếu của giới sưu tầm, quy tụ những món đồ từng thuộc về các hoàng tộc châu Âu.

Cùng xuất hiện với chiếc trâm của Napoleon là hai lô trang sức khác mang giá trị lịch sử hiếm có. Bộ thứ nhất gồm một chiếc trâm và một bộ trang sức tóc gắn ngọc trai tự nhiên cùng kim cương, từng thuộc về Công nương Cunégonde xứ Saxe (1774-1828), Hầu tước phu nhân de Montoro và là chị em họ của vua Tây Ban Nha, vua Napoli, cũng như vua Louis XVI của Pháp.

Bộ trang sức này, được ước tính có giá từ 320.000-470.000 euro (369.000- 542.000 USD ), ban đầu được chế tạo thành vương miện cho lễ cưới của Cunégonde năm 1796, sau đó được tháo rời năm 1840 để tạo thành kiểu “Sévigné” - dạng trang sức lãng mạn uốn cong đeo trên đầu.

Theo các chuyên gia, tác phẩm này là mẫu hiếm hoi còn sót lại của phong cách thế kỷ 19. Nhờ thiết kế linh hoạt, nó có thể được biến đổi thành vòng cổ, trâm cài ngực hoặc kẹp tóc.

Hiện vật thứ ba là một chiếc nhẫn gắn viên kim cương hồng nhạt hơn 13 carat, trị giá ước tính từ 225.000 đến 375.000 euro, từng thuộc về Công chúa Neslishah Sultan (1921-2012) - người cuối cùng mang danh hiệu “Sultane” của Đế quốc Ottoman.

Viên kim cương này mang lịch sử huy hoàng: được Nữ hoàng Nga Catherine I (vợ của Pyotr Đại đế) tặng cho Sultan Ahmed III trong cuộc đàm phán Hiệp ước Prouth năm 1711, sau đó truyền qua nhiều đời trong kho báu Ottoman trước khi được tặng cho Công chúa Emina Ilhamy, rồi đến Neslishah Sultan một tuần trước lễ cưới năm 1940 với Thái tử Mohamed Ali của Ai Cập.