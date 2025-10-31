Bảo tàng Mỹ bị trộm hơn 1.000 hiện vật bí mật

Bảo tàng Oakland Museum of California báo mất hơn 1.000 hiện vật sau vụ trộm. Nhiều món đồ thủ công, trang sức và kỷ vật thể thao có nguy cơ bị tuồn ra thị trường chợ đen.

Một chuỗi cổ làm từ thạch anh nằm trong hơn 1.000 hiện vật bị đánh cắp khỏi bộ sưu tập của Bảo tàng Oakland Museum of California. Ảnh: Leopold Macaya/AP.

Cảnh sát bang California (Mỹ) đang điều tra vụ trộm hơn 1.000 hiện vật từ bộ sưu tập của Bảo tàng Oakland Museum of California (OMCA), bao gồm các món trang sức kim loại, giỏ đan của người bản địa Mỹ và nhiều vật dụng thường ngày như cúp thể thao, vốn là những mảnh ghép kể lại câu chuyện hình thành và phát triển của Golden State.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Oakland, vụ trộm xảy ra rạng sáng ngày 15/10 tại một kho lưu trữ nằm ngoài khuôn viên chính của bảo tàng, CNN đưa tin.

Bà Lori Fogarty, Giám đốc bảo tàng, cho biết hôm 30/10 rằng cuộc điều tra được công bố rộng rãi với hy vọng cộng đồng sẽ giúp tìm lại hiện vật, trong trường hợp chúng bị rao bán tại các chợ trời, cửa hàng đồ cổ hoặc tiệm cầm đồ.

“Những món đồ này không chỉ là mất mát của bảo tàng, đó là mất mát của công chúng, của cộng đồng chúng ta. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể giúp đưa chúng trở về”, bà Fogarty chia sẻ.

Theo bà Fogarty, đây dường như là một “vụ trộm cơ hội” chứ không phải hành vi trộm cắp nghệ thuật có kế hoạch. “Có vẻ như bọn trộm tìm được cách đột nhập, rồi lấy đi bất cứ thứ gì chúng dễ dàng nhìn thấy và mang ra ngoài nhanh nhất”, bà nói thêm.

Những món đồ bị lấy cắp bao gồm chuỗi cổ của cố nghệ sĩ kim hoàn Florence Resnikoff, một cặp ngà hải mã khắc chạm (scrimshaw) và các giỏ thủ công của người bản địa Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn tang vật là đồ lưu niệm mang giá trị lịch sử thế kỷ 20, như huy hiệu tranh cử, huân chương thể thao và cúp lưu niệm.

Bảo tàng Oakland Museum of California có sứ mệnh ghi lại nghệ thuật, lịch sử và môi trường tự nhiên của bang California, với bộ sưu tập trải dài từ cuối thế kỷ 18 đến nay. Nơi đây trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ California, hiện vật, hình ảnh tư liệu, mẫu vật tự nhiên và các bản ghi âm quý. Bảo tàng từng tổ chức nhiều triển lãm lớn, trong đó có chủ đề về phong trào Black Power và hoạt động sinh viên.

Không gian trưng bày của Bảo tàng Oakland Museum of California, nơi lưu giữ hàng chục nghìn tác phẩm của các nghệ sĩ bang California. Ảnh: Oakland Museum of California.

Theo John Romero, cựu chỉ huy đơn vị tội phạm thương mại của Sở Cảnh sát Los Angeles, nhiều khả năng các món đồ đã được bán ngay sau vụ trộm, bởi vụ việc xảy ra cách đây hai tuần. Ông cho rằng các điều tra viên đang rà soát các nền tảng bán hàng trực tuyến như Craigslist và eBay, cũng như mạng lưới giao dịch đồ cổ và đồ sưu tầm.

“Những kẻ này không quan tâm đến giá trị thẩm định thực sự, chúng chỉ muốn tiền mặt nhanh và cần tẩu tán hàng sớm nhất có thể”, Romero nói với Los Angeles Times.

Đây không phải là lần đầu tiên OMCA bị trộm. Năm 2013, một người đàn ông ở Oakland từng đột nhập vào bảo tàng và lấy đi hộp trang sức từ thời California Gold Rush (Cơn sốt vàng California). Nhờ sự giúp đỡ của công chúng, món đồ sau đó được lần ra tại một tiệm cầm đồ. Bà Fogarty hy vọng cộng đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ để lần này có thể tìm lại các hiện vật bị đánh cắp.

Hiện Cảnh sát Oakland chưa tiết lộ thêm chi tiết, nhưng cho biết họ đang phối hợp với đơn vị chuyên trách tội phạm nghệ thuật của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhóm chuyên điều tra các vụ trộm, làm giả, hoặc buôn lậu cổ vật và tài sản văn hóa.

Đáng chú ý, vụ việc này xảy ra chỉ bốn ngày trước khi bộ trang sức vô giá thời Napoleon bị đánh cắp giữa ban ngày tại bảo tàng Louvre (Pháp) - bảo tàng có lượng khách tham quan lớn nhất thế giới. Dù nhiều nghi phạm đã bị bắt, những món báu vật này đến nay vẫn chưa được thu hồi.