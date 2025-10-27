Kỷ lục 21 triệu USD cho bức tranh chỉ có màu xanh

Yves Klein đã biến sắc xanh huyền thoại “International Klein Blue” thành biểu tượng của nghệ thuật hiện đại, lập kỷ lục 21 triệu USD tại Pháp với tác phẩm "California".

Tác phẩm California của họa sĩ người Pháp Yves Klein. Ảnh: MutualArt.

Một bức tranh đơn sắc màu xanh của nghệ sĩ người Pháp Yves Klein vừa được bán với giá 18,4 triệu euro (hơn 21 triệu USD ) vào ngày 23/10, theo thông tin từ nhà đấu giá Christie’s. Đây là mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm của Klein tại Pháp.

Tác phẩm mang tên California (IKB 71), có kích thước 4 mét chiều ngang và gần 2 mét chiều cao (tương đương 13 x 7 feet). Đây là bức tranh đơn sắc lớn nhất của Klein còn nằm trong tay một nhà sưu tập tư nhân, theo Christie’s.

Yves Klein qua đời năm 1962 khi mới 34 tuổi, ông nổi tiếng với việc đăng ký bản quyền cho sắc xanh lam đậm đặc biệt mà ông sáng tạo ra. Hỗn hợp này bao gồm nhựa tổng hợp, chất làm mờ và sắc tố màu, được ông đặt tên là International Klein Blue (IKB) (Xanh Quốc tế Klein).

Christie’s dẫn lời của nam nghệ sĩ: “Không bức đơn sắc nào của tôi giống bức nào khác, mỗi bức đều mang bản chất và bầu không khí hoàn toàn riêng biệt”.

Cận cảnh một góc tác phẩm California (IKB 71, vẽ năm 1961). Ảnh: MutualArt.

Bức California được Klein sáng tác vào đầu năm 1961, ngay trước chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của ông đến Mỹ, nơi ông tổ chức các triển lãm ra mắt tại New York và Los Angeles.

Theo mô tả của nhà đấu giá, Klein đã gắn nhiều viên sỏi nhỏ lên bề mặt tác phẩm, khiến bức tranh “gợi lên hình ảnh đáy biển ẩn hiện dưới vực xanh thẳm của đại dương”.

Trước đó, năm 2013, một tác phẩm điêu khắc hình bông hoa của Klein mang tên Sculpture éponge bleue sans titre (Tác phẩm điêu khắc bọt biển xanh không đề), được làm từ bọt biển nhuộm xanh gắn trên thân kim loại và đế đá, đã được bán với giá 22 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s ở New York, lập kỷ lục đấu giá thế giới cho một tác phẩm của ông.

Klein từng chia sẻ rằng nguồn cảm hứng cho tác phẩm này đến từ vẻ đẹp của sắc xanh mà ông nhận thấy trong những miếng bọt biển dùng trong xưởng vẽ của chính mình khi đang làm việc.

Bức California (IKB 71) không chỉ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của sắc xanh huyền thoại mà Yves Klein đã tạo ra hơn nửa thế kỷ trước, mà còn khẳng định vị thế của ông như một trong những nghệ sĩ tiên phong định hình ngôn ngữ hội họa đơn sắc của thế kỷ 20.