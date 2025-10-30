Diễn biến mới trong vụ trộm 102 triệu USD ở bảo tàng Louvre

Hai nghi phạm đã thừa nhận một phần vai trò trong vụ trộm trang sức hoàng gia ở Louvre. Song cảnh sát vẫn chưa tìm thấy dấu vết những báu vật từng thuộc về các hoàng hậu Pháp.

Một cảnh sát chống bạo động CRS của Pháp tuần tra gần Kim tự tháp kính của Bảo tàng Louvre hôm 27/10. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters.

Hai người đàn ông bị bắt vì tình nghi đánh cắp bộ trang sức hoàng gia trị giá khoảng 88 triệu euro từ Bảo tàng Louvre (Paris) đã “thừa nhận một phần vai trò của mình trong vụ trộm”, theo công bố của công tố viên Laure Beccuau. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa lần ra tung tích số báu vật bị mất, theo The Guardian.

Bà Beccuau cho biết hai nghi phạm bị bắt vào ngày 26/10 sẽ được đưa ra trước thẩm phán để truy tố tội trộm cắp có tổ chức, với mức án lên tới 15 năm tù, cùng tội âm mưu phạm tội hình sự có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/10, chỉ vài giờ trước khi thời hạn tạm giam hết hiệu lực, bà Beccuau xác nhận: “Chúng tôi hiện không nắm giữ những món trang sức đó. Nhưng vẫn còn thời gian để họ hoàn trả lại”.

Bà nhấn mạnh những báu vật này “không thể bán được trên thị trường” do tính biểu tượng và giá trị lịch sử đặc biệt. “Bất cứ ai mua chúng đều sẽ bị coi là đồng phạm tiêu thụ tài sản trộm cắp”, bà nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng những món trang sức sẽ được thu hồi “vì Louvre và vì nước Pháp”.

Công tố viên Paris Laure Beccuau phát biểu trong buổi họp báo về cuộc điều tra vụ cướp Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) ngày 29/10. Ảnh: Abdul Saboor/Reuters.

Theo điều tra, một băng nhóm gồm 4 người đã xuất hiện bên ngoài Louvre vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/10, sử dụng xe tải chở đồ đạc trộm cắp, gắn thang và cần nâng. Hai người mặc áo phản quang giả dạng công nhân bảo trì, trèo lên tầng một, vào phòng trưng bày Apollo nổi tiếng. Tại đây, họ phá vỡ một cửa sổ không khóa, dùng máy cắt kim loại mở hai tủ trưng bày, rồi quay trở lại xe nâng và tẩu thoát bằng mô tô do hai đồng phạm khác điều khiển.

Toàn bộ vụ trộm chỉ kéo dài chưa đến bảy phút, trong đó hai kẻ trực tiếp vào phòng chỉ ở bên trong 3 phút 58 giây. Chúng đánh rơi một chiếc vương miện nạm kim cương và ngọc lục bảo, nhưng vẫn kịp mang đi tám món trang sức quý hiếm khác.

Các món bị đánh cắp bao gồm chuỗi ngọc lục bảo và kim cương mà Hoàng đế Napoleon I tặng cho người vợ thứ hai, Marie Louise, cùng một chiếc vương miện nạm 212 viên ngọc trai và gần 2.000 viên kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Eugénie, vợ của Napoleon III.

Công tố viên cho biết 2 nghi phạm bị bắt cuối tuần qua - trong đó một người bị chặn tại sân bay Charles de Gaulle khi đang cố gắng bay sang Algeria - được cho là 2 kẻ trực tiếp đột nhập vào phòng trưng bày. DNA của họ được tìm thấy trên tủ trưng bày và chiếc xe máy dùng để tẩu thoát.

Một trong hai nghi phạm là công dân Algeria (34 tuổi), sống tại Pháp từ năm 2010 và từng bị xử phạt vì vi phạm giao thông. Người còn lại 39 tuổi, sinh tại ngoại ô Aubervilliers (Paris), có tiền án trộm cắp.

Bà Beccuau cho biết 100 điều tra viên thuộc Đội đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức (BRB) và đơn vị chuyên trách các vụ buôn bán hiện vật văn hóa đang làm việc không ngừng để xác định các nghi phạm còn lại và thu hồi báu vật. Bà từ chối tiết lộ thông tin về hai nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Paris thừa nhận những sai sót nghiêm trọng trong hệ thống an ninh của Louvre. Cảnh sát trưởng Patrice Faure cho biết, do thiết bị lỗi thời và chậm trễ trong việc nâng cấp, bảo tàng “chưa đạt được bước tiến công nghệ cần thiết”. Ông cũng cho biết kế hoạch cải thiện an ninh trị giá 80 triệu euro (hơn 102 triệu USD ) sẽ chưa thể hoàn thành trước cuối thập kỷ này.

Giám đốc bảo tàng Laurence des Cars trước đó cũng thừa nhận tồn tại những “điểm mù” trong giám sát an ninh. Bà des Cars chia sẻ chiếc camera duy nhất gần phòng Apollo lại hướng sang hướng khác, không ghi lại được cảnh vụ trộm. Theo RTL Radio, trong tuần này Louvre đã chuyển một số trang sức quý sang lưu trữ tại Ngân hàng Trung ương Pháp để đảm bảo an toàn.