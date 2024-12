Bikini đính lông làm nóng mùa đông

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Kim Kardashian lăng xê nội y đính lông. Cô lần đầu xuất hiện với bộ đồ bơi tương tự vào năm 2015, giữa bối cảnh tuyết trắng. “Furkini” cũng chính là dòng chú thích cho tấm hình mà tín đồ thời trang này đăng tải trên trang cá nhân. So với set bikini mới của Skims, bộ đồ này có độ che phủ lớn hơn, đính lông vũ 2 màu trắng - nâu, thay vì một màu như thiết kế mới đến từ thương hiệu nội y do Kim sáng lập. Được biết, bộ đồ bơi gắn lông thú giả mà cô mặc từ năm 2015 do chồng cũ Kanye West thiết kế. Ảnh: @kimkardashian.