Bình luận 'khủng khiếp' về cơ thể Ariana Grande

Ariana Grande đã trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều tháng vì hình ảnh cơ thể của cô. Nữ ca sĩ một lần nữa đáp trả những lời chỉ trích, gọi những bình luận đó là "khủng khiếp".

Grande đã lên tiếng về những lời chỉ trích trong quá trình quảng bá phim Wicked tại London (Anh), trong cuộc trò chuyện với nhà sáng tạo nội dung người Pháp Crazy Sally (tên thật là Salima Jeanne Poumbga) và bạn diễn Cynthia Erivo.

"Bạn đối phó thế nào với các tiêu chuẩn cái đẹp từ những nhà phê bình vì đây là điều quá sức đối với phụ nữ khi luôn muốn mình trông thật hoàn hảo. Bạn đối phó với điều đó thế nào?", Crazy Sally hỏi.

Giọng ca We Can't Be Friends cho biết: "Tôi đã làm điều này trước công chúng và thực sự giống như một mẫu vật trong đĩa petri, kể từ khi tôi 16 hoặc 17 tuổi". Grande nói rằng "áp lực của những tiếng ồn đó" đã là một phần trong cuộc sống của cô, nhưng cô không muốn nó xuất hiện nữa.

Cô tiếp tục: "Tôi đã nghe mọi phiên bản về vấn đề này, về việc tôi sai ở đâu, rồi bạn sửa nó, và rồi nó lại sai vì nhiều lý do khác nhau".

Tuy nhiên, Grande cho biết mọi người, từ người bình thường đến các ngôi sao Hollywood, đều phải đối mặt với những cuộc thảo luận như vậy và một lần nữa nói với Sally rằng "thật khó để bảo vệ bản thân khỏi những tiếng ồn đó".

"Ngay cả khi bạn đi dự tiệc tối Lễ Tạ ơn và bà của ai đó nói rằng, 'Ôi trời, trông cháu gầy hơn, có chuyện gì thế?' hoặc 'Cháu trông nặng nề hơn, chuyện gì đã xảy ra?' thì đó cũng là điều gây khó chịu và kinh khủng bất kể nó xảy ra ở đâu, bất kể nó xảy ra ở quy mô nào".

"Đó không phải là khỏe mạnh đối với tôi"

Grande từng chia sẻ về mối lo ngại của người hâm mộ đối với cơ thể của cô trên TikTok vào tháng 4/2023, nói rằng "có nhiều cách khác nhau để trông khỏe mạnh và xinh đẹp" và rằng ngoại hình trước đây của cô là "phiên bản không khỏe mạnh nhất của cơ thể".

"Tôi đã dùng rất nhiều thuốc chống trầm cảm, ăn uống kém và ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời khi tôi trông như những gì bạn cho là khỏe mạnh. Nhưng thực tế thì đó không phải là khỏe mạnh đối với tôi", cô nói.

Ariana Grande bị chế giễu vì hình ảnh gầy gò.

Grande nhắc nhở những người theo dõi cô rằng họ không bao giờ biết người khác đang trải qua điều gì, nên hãy kiềm chế bình luận về cơ thể mọi người.

"Ngay cả khi bạn xuất phát từ lòng yêu thương và sự quan tâm, người đó có thể đang phải vật lộn. Vì vậy, hãy nhẹ nhàng với nhau và với chính mình".

Nữ ca sĩ nói rằng trong xã hội ngày nay, body shaming (miệt thị ngoại hình) vẫn đang bị bình thường hóa dưới vỏ bọc của sự quan tâm. "Có một sự thoải mái mà chúng ta không nên có một chút nào, bình luận về ngoại hình, diện mạo của người khác, từ những gì bạn mặc đến cơ thể, khuôn mặt và mọi thứ về bạn".

Miệt thị sự gầy gò

Việc chế giễu người gầy, hay chỉ trích ai đó vì họ trông gầy, cho thấy ngay cả những người tuân thủ các tiêu chuẩn về vẻ đẹp ngày nay cũng dễ bị chế giễu. Các chuyên gia đồng ý rằng đây là một vấn đề có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, bao gồm cả lòng tự trọng thấp hơn.

Nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo không nên so sánh nó với việc chế giễu người béo, gọi đó là sự gộp chung "nguy hiểm".

Ai cũng có thể bị chế giễu ngoại hình, bất kể cân nặng của họ. Nhưng Jennifer Rollin, người sáng lập Trung tâm Rối loạn Ăn uống tại tiểu bang Maryland của Mỹ, cho biết việc chế giễu gầy gò là cuộc tấn công cá nhân, chứ không phải là vấn đề mang tính hệ thống. Mặc dù việc bị gọi là "bộ xương di động" hoặc "cành cây khô" gây tổn thương, nhưng sự phân biệt đối xử dựa trên cân nặng đối với những người thừa cân đã lan tràn trong các bối cảnh giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe.

Rollin cho biết: "Mặc dù rõ ràng là không ổn khi nói với ai đó rằng họ trông không khỏe mạnh hoặc quá gầy, nhưng điều đó rất khác so với việc trải qua sự loại trừ và áp bức có hệ thống. Những người có thân hình lớn hơn thường ít được thăng chức hơn và ít có khả năng được tuyển dụng. Họ có nhiều khả năng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về mặt y tế hoặc bị bác sĩ từ chối phẫu thuật cho đến khi đạt được cân nặng nhất định".

Miệt thị gầy gò, thừa cân hay bất kỳ cân nặng, thân hình nào đều không thể chấp nhận.

Samantha Kwan, phó giáo sư tại Đại học Houston chuyên ngành xã hội học cơ thể, cho biết thêm rằng không giống như những người thừa cân, những người gầy thường bị đánh giá ít khắt khe hơn do tiêu chuẩn sắc đẹp hiện nay.

"Phụ nữ được khuyến khích tuân thủ lý tưởng gầy. Họ thường được khen thưởng vì đã làm như vậy và bị trừng phạt khi không làm thế. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng mọi người có những định kiến ​​không mấy hay ho về những người thừa cân. Định kiến ​​này bao gồm cả những giả định rằng người béo là lười biếng và thiếu kỷ luật cũng như ý chí", Kwan nói.

Mặc dù các chuyên gia cảnh báo không nên so sánh việc chế giễu người gầy với chế giễu người béo, việc hạ thấp bất kỳ ai vì kích thước cơ thể của họ đều có hại - ngay cả đối với những người có cơ thể phù hợp với lý tưởng về cái đẹp.

Alexis Conason, nhà tâm lý học lâm sàng tại New York và là tác giả của The Diet-Free Revolution, cho biết: "Vì chúng ta sống trong một nền văn hóa lý tưởng hóa cơ thể gầy, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng mọi người đều nên hạnh phúc nếu họ gầy".

Tuy nhiên, thực tế là bất kỳ ai cũng có thể đang đấu tranh với hình ảnh cơ thể tiêu cực.

Rollin cảnh báo rằng những bình luận tập trung vào cân nặng, có thể giống như lời khen đối với một số người, nhưng lại gây kích động đối với những người dễ mắc chứng rối loạn ăn uống.

"Bạn không bao giờ biết một người đang trải qua những gì đằng sau hậu trường, ngay cả khi cơ thể của họ tuân theo những gì được xã hội coi là 'lý tưởng'".

Conason cho biết khi nghi ngờ, tốt nhất là nên im lặng và tránh đưa ra những bình luận không cần thiết về ngoại hình của bất kỳ ai - dù họ gầy, béo hay bất kỳ hình dạng nào ở giữa.

"Chúng ta cần nhận ra rằng vấn đề không phải là cơ thể của chúng ta. Đó là nền văn hóa coi chúng ta như vật thể và khiến việc đưa ra những bình luận này trở nên bình thường. Cơ thể của bạn không thuộc về bất kỳ ai khác, nên nếu ai đó bình luận về cơ thể của bạn, thì đó chỉ là sự phản ánh của họ mà thôi", Conason nói.