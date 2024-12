Những fan girl 40-50 tuổi đu idol ở concert Anh trai 'say hi'

"Mê các 'anh trai' quá nên tôi rủ các con đi concert, vé tôi bao hết", bà Thu Hường (sinh năm 1973, ở Hà Nội) nói với Tri Thức - Znews.

Bà Hường và các con gái cùng một vài người bạn có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ giữa trưa 7/12 để xếp hàng, chờ xem concert 3 của Anh trai "say hi". Giống với những người hâm mộ khác, bà Hường cũng dậy từ sớm để chuẩn bị trang điểm, lên đồ đi gặp các idol.

Người phụ nữ 51 tuổi này đã mua vé khu vực Fanzone sát sân khấu để có thể xem các nghệ sĩ trình diễn rõ nhất có thể. Dù nhiều khả năng phải đứng suốt 4-5 tiếng của buổi concert, bà Hường vẫn cảm thấy vui vẻ, hào hứng.

Bà Thu Hường (thứ 4 từ trái sang) tại concert Anh trai "say hi" ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Giữa trưa 7/12, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra concert Anh trai "say hi" - trời rét, nhiệt độ 18-20 độ C. Tuy nhiên, đã có hàng nghìn fan có mặt để check-in, đổi vé và tham gia các hoạt động của từng fandom.

Nổi bật trong số nhóm người xếp hàng là những gia đình như mẹ con bà Thu Hường. Không chỉ thu hút nhóm fan trẻ, các anh trai còn nhận được tình cảm yêu mến của những người hâm mộ trung niên, lớn tuổi.

Các con của bà Thu Hường kể rằng mẹ mình theo dõi không bỏ sót tập nào của chương trình Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai. "Chúng tôi đi xem và không phân biệt được các anh trai nhưng đảm bảo là mẹ tôi thì nhớ hết", con gái bà Hường chia sẻ.

Bà Hường cho biết có những hôm bà thức đến 2h sáng để theo dõi các chương trình này. Bà và các con cũng đã mua vé xem concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai vào ngày 14/12.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sở thích của mẹ, cảm thấy vui khi mẹ tìm được niềm vui từ những chương trình như vậy", con gái bà Hường cho hay.

Lần đầu đi xem concert, bà Hường thậm chí còn chuẩn bị một cái ghế xếp để ngồi lúc mỏi chân. Nhưng món đồ này có thể không được mang vào buổi biểu diễn vì thuộc danh mục cấm. "Đứng ở fanzone sẽ mỏi chân hơn nhưng tôi vẫn muốn vậy để có thể nhìn cho rõ", bà Hường cho biết.

"Nếu may mắn có khi mẹ tôi còn được idol mời lên sân khấu giao lưu", con gái bà Hương cười nói.

Cách đó không xa là chị Đào Kim Anh (40 tuổi) cùng con gái - Hà Anh (14 tuổi) - đang xếp hàng để chờ vào khu VIPA của concert.

Chị Kim Anh (bên trái) cùng con gái (ở giữa) đi xem concert Anh trai "say hi".

Hai mẹ con chị Kim Anh sống ở Hưng Yên, đã đi xe tới Hà Nội vào sáng nay. Xem xong concert, hai mẹ con sẽ trở về nhà ngay trong đêm. Vì chưa từng đi xem concert, hai mẹ con còn khá bỡ ngỡ.

"Ngay công đoạn săn vé đã cực kỳ khó khăn. Tôi không mua được vé chính thức, nên cuối cùng chồng tôi phải mua vé qua các bên bán lại cho hai mẹ con", chị kể.

Sáng nay, chị Kim Anh đã thuê thợ trang điểm cho cả hai mẹ con với giá 1 triệu đồng. Trang phục xem concert rất được đầu tư với nhiều món đồ mua mới. "Mẹ con tôi yêu thích tất cả các anh trai, nhưng thần tượng nhất thì chắc là Anh Tú Atus. Hy vọng sẽ có trải nghiệm lần đầu đu idol thành công, trọn vẹn".

Tương tự bà Thu Hường, hai mẹ con chị Kim Anh cũng đã mua vé xem concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai vào ngày 14/12. "Tôi xem cả hai chương trình, thấy thích cả hai bên nên có cơ hội thì cứ đi xem thôi", chị Kim Anh chia sẻ.

Trước đó, ngày 6/12, mạng xã hội lan truyền clip hai cụ bà tại một sự kiện trước concert Anh trai "say hi" và thu hút hàng nghìn bình luận thích thú. Clip cho thấy hai cụ bà cầm một đoá hoa hồng, kiên nhẫn chờ đợi xin chữ ký một trong số các nghệ sĩ của chương trình.