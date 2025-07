'Bộ lễ phục kinh khủng' khiến chú rể Jeff Bezos bị chế giễu

Tỷ phú Jeff Bezos mặc sai ghi lê trong đám cưới 40 triệu USD, lọt top ăn mặc tệ nhất cùng Kim Kardashian, khiến cộng đồng thời trang dậy sóng cuối tuần qua.

Jeff Bezos tổ chức đám cưới ở Italy hôm 27/6. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú sáng lập Amazon và vị hôn thê Lauren Sanchez đã tổ chức đám cưới lộng lẫy tại Naples, Italy. Đám cưới, được cho là tiêu tốn khoảng 40 triệu USD , có sự góp mặt của vô số người nổi tiếng.

Huyền thoại NFL Tom Brady, nữ diễn viên Sydney Sweeney, biểu tượng truyền hình Oprah Winfrey và nhiều ngôi sao khác được cho là đã tham dự buổi lễ xa hoa.

Bezos diện một bộ tuxedo đen trắng cổ điển trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, theo chuyên gia thời trang nam Derek Guy, bộ vest cưới của ông có một "vấn đề lớn". Guy đã chỉ ra điểm sai sót này trên X (trước đây là Twitter) vào cuối tuần qua.

Bezos được cho là đã mặc sai kiểu áo ghi lê cho đám cưới của mình. Theo Guy, nhà sáng lập Amazon đã mặc một chiếc ghi lê dành cho vest công sở, trong khi lẽ ra ông nên chọn áo waistcoat formal (ghi lê lễ phục).

“Jeff Bezos dường như đã mặc sai kiểu ghi lê cho đám cưới. Đây là bộ dinner suit (hay tuxedo) nên cần một chiếc waistcoat formal, được cắt thấp hơn ở phần thân. Ông ấy lại mặc một business vest, vốn được thiết kế cho vest công sở. Phải cần một chiếc waistcoat như bên phải (trong ảnh dưới)”, Guy chia sẻ trên X.

Derek Guy chỉ ra lỗi sai trong lễ phục của tỷ phú Jeff Bezos.

Guy nói thêm: “Hầu hết người giàu hiện nay không dùng thợ may riêng. Họ mua sắm tại các thương hiệu xa xỉ, vốn có thể có hoặc không có bộ phận may đo riêng. Nhưng những nơi đó hiếm khi sản xuất trang phục theo chuẩn benchmade (sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công trên bàn của thợ may) thực sự, và tôi chưa từng thấy nơi nào cho ra sản phẩm đạt đẳng cấp cao nhất. Để tìm được một thợ may giỏi hiện nay, bạn cần nhiều hơn là tiền. Bạn cần chút kiến thức”.

Guy cũng nhấn mạnh quan điểm của mình cho rằng Bezos đã lựa chọn sai khi muốn có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

“Một số người dường như khó chịu với ý kiến cho rằng có những lựa chọn tốt hơn các lựa chọn khác. Vậy tôi để bạn tự quyết: bộ dinner suit nên đi với ghi lê cắt thấp (low-cut dress waistcoat) hay ghi lê công sở cắt cao (higher cut business vest)? Nếu được chọn, bạn sẽ chọn cái nào?”, Guy đặt câu hỏi.

Guy cũng gửi một thông điệp thẳng thắn, có phần mỉa mai, đến những người phản đối chỉ trích của mình: “Thật sốc khi một người viết về thời trang nam dám bình luận về trang phục của người giàu nhất thế giới, người đã chi hàng chục triệu USD để biến đám cưới của mình thành một sự kiện công khai”.

The Cut thậm chí xếp Bezos vào nhóm 4 người ăn mặc tệ nhất tại đám cưới của chính ông, bên cạnh diễn viên Sydney Sweeney, Kim Kardashian và Kris Jenner. Trang này nói rằng bộ trang phục của ông chủ Amazon đã khiến cộng đồng thời trang nam trên X dậy sóng vào cuối tuần qua. F. Caraceni Sartoria, người "được coi là một trong những nhà may đo tốt nhất thế giới", đã gọi bộ vest cưới của Bezos là "bộ lễ phục kinh khủng, đáng sợ nhất mà tôi từng thấy trong đời".