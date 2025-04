Bộ phận của lợn không nên ăn quá một lần mỗi tuần

Gan lợn có những có tác dụng nhất định với sức khỏe nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, tăng nặng bệnh gout nếu ăn quá nhiều.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc tiêu thụ nhiều gan lợn và những món làm từ gan có thể gây hại cho sức khỏe.

Theo Mirror, gan là loại thịt nạc, ít chất béo bão hòa nhưng giàu cholesterol, vitamin và khoáng chất như sắt, đồng, kẽm, các vitamin A, B và D. Về tổng thể, gan là thực phẩm bổ dưỡng nhưng chứa nhiều vitamin A, không nên ăn thường xuyên.

Ngộ độc vitamin A

Đối với một số người, ăn gan thường xuyên có thể khiến vitamin A tích tụ trong cơ thể, dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị bạn chỉ nên ăn gan hoặc pate gan tối đa một lần mỗi tuần. Ngoài ra, nếu đã ăn gan thì nên tránh sử dụng thêm các loại thực phẩm bổ sung chứa vitamin A.

Vitamin A có trong nhiều loại thực phẩm như gan, phô mai, trứng, cá béo, sữa và sữa chua, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, hỗ trợ thị lực, hệ miễn dịch và làn da khỏe mạnh.

Món phở ngan cháy. Ảnh: Anh Nguyễn.

HS cảnh báo rằng nếu bạn tiêu thụ đều đặn hơn 1,5mg vitamin A mỗi ngày trong nhiều năm có thể làm xương yếu đi và tăng nguy cơ gãy xương khi về già. “Dùng quá nhiều vitamin A có thể gây hại cho thai nhi. Vì vậy, nếu bạn đang mang thai hoặc có ý định mang thai, hãy tránh ăn gan hoặc sản phẩm từ gan vì chúng chứa lượng vitamin A rất cao”, NHS khuyên.

Các nguy cơ khác nếu ăn gan quá nhiều

Tích tụ độc tố và kim loại nặng trong gan

Gan là cơ quan có chức năng giải độc trong cơ thể người và động vật. Mặc dù gan không lưu trữ độc tố vĩnh viễn nhưng nếu động vật bị nuôi trong điều kiện kém, gan có thể tích tụ các chất độc hại như kim loại nặng (arsen, chì, cadmium, đồng), dư lượng thuốc kháng sinh. Việc tiêu thụ những chất này trong thời gian dài, ngay cả với liều lượng nhỏ, có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học Môi trường và Sức khỏe cho thấy các loại nội tạng, đặc biệt là gan và thận, có xu hướng chứa hàm lượng kim loại nặng cao hơn so với thịt nạc. Dư thừa đồng, thường tích tụ trong gan do thức ăn chăn nuôi bổ sung, có thể dẫn đến stress oxy hóa và tổn thương gan ở người nếu ăn thường xuyên. Ngoài ra, arsen và cadmium đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người và có thể ảnh hưởng đến chức năng gan và thận nếu tích lũy lâu dài.

Nguy cơ tăng nặng bệnh gout

Gan cũng chứa hàm lượng purine rất cao - hợp chất chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Với những người có nguy cơ hoặc đã mắc bệnh gout, việc tiêu thụ thực phẩm giàu purine có thể kích hoạt các cơn đau. Gout là dạng viêm khớp do sự tích tụ tinh thể axit uric trong các khớp, gây đau nhức, sưng tấy và đỏ.

Theo Tổ chức Viêm khớp Mỹ, các loại nội tạng như gan, thận, tim có lượng purine cao nhất và nên được hạn chế hoặc tránh nếu bạn có nguy cơ bị gout. Một chế độ ăn phù hợp giúp kiểm soát lượng purine để giữ mức axit uric trong máu ổn định.