Bỏ túi bí kíp 'đu concert' Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon

Sức nóng của Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon ngày càng tăng nhiệt. Không khí nô nức lập hội “đu concert” ngập tràn các nhóm mạng xã hội.

Việc bạn cần làm ngay lúc này là lưu ngay những “bí kíp” sau đây để có một buổi tối thưởng thức âm nhạc chất lượng từ B.I, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz thật trọn vẹn.

Săn vé gần sân khấu

Không cần kinh nghiệm “đu concert” cũng biết rằng những khu vực gần sân khấu là vị trí có thể nhìn tận mắt thần tượng, đắm chìm trong giọng ca nội lực và bước nhảy sôi động của nghệ sĩ. Thậm chí ở những khu vực này, khán giả có thể ở rất gần thần tượng khi họ bước xuống giao lưu, bắt tay với fan.

Tại Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon, khán giả sẽ có cơ hội chạm tay thần tượng khi lựa chọn các hạng vé Tinh Hoa, Đẳng Cấp, Biểu Tượng, Dấu Ấn và Hào Quang.

Đáng chú ý, đây có thể là show diễn đầu tiên và cuối cùng của idol Kpop B.I trong năm 2025, trước khi anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bởi vậy, các fan Kpop không nên bỏ qua cơ hội hiếm có này để được theo dõi trọn vẹn màn trình diễn của cựu trưởng nhóm iKON.

Ngoài ra, chủ nhân các hạng vé trên còn được tận hưởng những quyền lợi cùng gói trải nghiệm đặc biệt lần đầu xuất hiện ở một concert tại Việt Nam: Được đưa đón và lưu trú miễn phí, tặng vé tham quan học viện cưỡi ngựa Vũ Yên, voucher mua sắm…

Theo ghi nhận, hiện tại hạng vé Hào Quang đã hết trên mọi nền tảng bán vé gồm VinWonders, Ticketbox, Klook và OneU, trong khi các hạng vé khác còn lại số lượng rất ít. Ngọc Anh (khán giả từ Hà Nội) chia sẻ: “Từng tham dự 8Wonder năm ngoái nên tôi biết sức nóng của concert lớn thế nào. Concert lần này toàn gương mặt hot nên tôi và bạn bè canh đúng 10h ngày 19/2, chia nhau mỗi người truy cập một kênh bán vé để tăng cơ hội mua được hạng vé mong muốn”.

Ngoài ra, khách hàng mua 4 vé sẽ được tặng 1 vé tại những tụ điểm giải trí, hẹn hò của giới trẻ Hải Phòng như CGV, Poseidon, Long Wang, hay go kart - đường đua mô phỏng xe đua F1 lớn nhất Hải Phòng.

Lập hội đi chung, cơ hội hưởng đặc quyền cao cấp

Đi xem concert cùng hội cùng thuyền, bạn được thoải mái thể hiện cảm xúc, hòa mình vào những giai điệu yêu thích với những người cùng chung đam mê. Với riêng nhạc hội Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon, khi lập hội mua vé với bạn bè, khán giả còn được hưởng những đặc quyền thượng lưu lần đầu tiên xuất hiện ở một buổi concert.

Lập hội nhóm đu concert để chia sẻ những kỷ niệm đẹp với bạn bè.

Hồ hởi khi mua được combo 4 vé hạng Kết nối, tài khoản Anh Kim Nguyen khoe ngay lên nhóm fanclub của Quang Hùng MasterD: “Mua 4 vé Kết nối là được đưa đón khứ hồi bằng xe riêng Xanh SM, lại còn lưu trú tại khách sạn 5 sao Meilia Vinpearl Hải Phòng hoặc Sheraton Hải Phòng. Giờ việc cần làm chuẩn bị váy áo lụa là để gặp tổng tài thôi”.

“Deal hời” trên đang có mặt trên các kênh mua vé chính thức của chương trình. Sở hữu những tấm vé gặp thần tượng ngay hôm nay để trải nghiệm đặc quyền chưa từng có ở Việt Nam khi “đu concert”.

Lên kế hoạch đón thần tượng

Sau khi thông tin B.I góp mặt tại nhạc hội Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon được xác nhận, đặc biệt khi chính nam nghệ sĩ đã gửi lời chào tới khán giả Việt Nam, đông đảo người hâm mộ càng thêm phấn khích.

Trên mạng xã hội, những bài đưa tin B.I sắp đến Việt Nam được chia sẻ rần rần. Tại phần bình luận, nhiều người khoe khéo đã săn được vé và chỉ còn chờ ngày gặp oppa… Ngoài ra, có không ít bài hô hào “tập hợp lực lượng” để đón và tặng quà cho thần tượng tại sân bay. “Hy vọng ban tổ chức tiết lộ lịch trình của B.I để bọn mình lên kế hoạch đón anh”, một khán giả bình luận.

Trên các hội nhóm, nhiều fan B.I “manifest” mong sớm gặp thần tượng.

Để tăng thêm sức nóng từ B.I, ban tổ chức còn khiến fan thêm sục sôi khi tặng 20 chủ nhân hạng vé Tinh Hoa cơ hội tham gia Meet & Greet để tận mắt gặp gỡ thần tượng Hàn Quốc trước giờ diễn. Một khán giả giành chiến thắng minigame “Thử thách fandom” cũng sẽ được nhận suất Meet & Greet trực tiếp với B.I. Ngoài ra, các fan của Rhyder và Quang Hùng MasterD cũng có cơ hội nhận phần quà là 3 chiếc áo ký tay độc quyền từ mỗi nghệ sĩ khi tham gia minigame cover/reaction. Thể lệ minigame được đăng tải trên fanpage 8Wonder.

Lên lịch trình di chuyển đến concert

Với sức nóng từ dàn nghệ sĩ tên tuổi, khán giả nên đi sớm trước 2-3 tiếng để tránh tình trạng tắc đường và có được vị trí tốt nhất ở hạng vé của mình. Khán giả sở hữu hạng vé Kết nối - combo 4 người sẽ được tận hưởng đặc quyền đưa đón bằng xe Xanh SM, nhờ đó thảnh thơi di chuyển đến concert.

Ngoài “món ăn chính” là đêm nhạc đáng mong chờ, nhiều người hâm mộ may mắn còn rủ nhau lập hội dự fan meeting B.I trước giờ G hay check-in tại booth mừng sinh nhật Rhyder. Vì thế, hãy di chuyển từ sớm đến Vinhomes Royal Island Vũ Yên (Hải Phòng) vào ngày 15/3 tới đây để tận hưởng trọn vẹn không khí của sự kiện âm nhạc lớn nhất đất cảng dịp đầu năm, song hành cùng các hoạt động bên lề thú vị. Bên cạnh đại nhạc hội, khán giả tham gia còn được hòa mình vào không gian đa sắc màu tại phố đi bộ công viên Vũ Yên với hàng loạt trải nghiệm không nên bỏ qua như chinh phục tốc độ tại đường đua go kart lớn nhất đất cảng; lễ hội ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc hay tìm hiểu về các giống ngựa quý, chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng các tuấn mã tại workshop ngựa hoàng gia.