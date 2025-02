Rần rần rủ nhau săn vé nhạc hội có B.I, Quang Hùng MasterD

Sau khi dàn lineup nhạc hội Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon được công bố, người hâm mộ lập tức rủ nhau săn vé để gặp thần tượng B.I, Quang Hùng MasterD, Rhyder, marzuz.

8Wonder, sự kiện âm nhạc gây tiếng vang trong 3 mùa liên tiếp, đã chính thức khởi động. Mở đầu chuỗi hoạt động 2025 này sẽ là nhạc hội Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icondiễn ra 19h ngày 15/3 tại Quảng trường châu Âu - Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng). “Thắp lửa” cho bầu không khí của đêm nhạc là các nghệ sĩ Gen Z được yêu mến hàng đầu hiện nay của Việt Nam như “anh trai” Quang Hùng MasterD, Rhyder cùng cô ca sĩ cá tính marzuz.

Quang Hùng MasterD là một trong những nghệ sĩ tham dự 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon.

Được fan Kpop trông đợi hơn cả là rapper - ca sĩ - nhà sản xuất B.I (cựu thành viên nhóm iKON). Đây có thể là show diễn đầu tiên và cuối cùng của B.I trong năm 2025 trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định của Hàn Quốc. Dự kiến anh sẽ trình diễn hơn 10 ca khúc tại The Next Icon. Với danh sách trình diễn được đánh giá như minishow này, dễ hiểu khi cộng đồng fandom của B.I lại quyết tâm săn vé gặp idol.

Sức nóng của chương trình càng tăng lên sau khi ban tổ chức công bố giá vé và vị trí sân khấu. Trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là khán giả Gen Z, đã bày tỏ sự quan tâm tới đêm nhạc và rủ nhau săn vé để “đu idol”. Từ bài đăng trên fanpage chính thức của chương trình tới những topic tại các hội nhóm của từng fanclub, hàng nghìn bình luận được đưa ra, tạo nên bầu không khí sôi nổi trên mạng xã hội.

Mua vé tham dự Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon, khán giả có cơ hội tận hưởng những đặc quyền “có một không hai”. Ảnh chụp từ website.

Nhạc hội Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon bao gồm các hạng vé Tinh Hoa, Đẳng Cấp, Dấu Ấn, Biểu Tượng, Hào Quang (vé ngồi); Kết Nối, Tương Lai, Tự Do (vé đứng), mức giá thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất là 6 triệu đồng. Toàn bộ khán giả khi mua vé sẽ được nhận quà tặng lightstick, vé tham quan Học viện cưỡi ngựa Vũ Yên cùng đặc quyền mua sớm 60 phút vé đại nhạc hội 8Wonder Summer.

Các hạng vé còn số lượng rất ít. Ảnh chụp từ website.

Hấp dẫn hơn, những fan lựa chọn hạng vé gói trải nghiệm còn có cơ hội tận hưởng thêm các đặc quyền thượng lưu chưa từng có như gặp gỡ trực tiếp với B.I; được đưa đón bằng xe VinFast, Xanh SM; lưu trú tại khách sạn 5 sao Melia Vinpearl Hải Phòng / Sheraton Hải Phòng; vé tham quan Học viện cưỡi ngựa Vũ Yên kèm trang phục quý tộc hoàng gia châu Âu, trang điểm, chụp ảnh với ngựa trị giá 5 triệu đồng trong ngày sự kiện; voucher mua sắm tại Vincom Plaza Imperia, Vinpearl Golf Royal Island.

Thông tin về lineup nghệ sĩ tại Road to 8Wonder Vũ Yên nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, nhất là các fandom.

Trên nhóm cộng đồng fan của B.I, nhiều tài khoản đã đăng bài tìm “đồng đội” di chuyển cùng đến nhạc hội cũng như tìm mua lightstick để cổ vũ cho nam nghệ sĩ.

Nhạc hội Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon đã mở bán vé từ 10h ngày 19/2 tại các kênh mua vé chính thức: VinWonders, Ticketbox, Klook và OneU. Hiện tại, số lượng vé các hạng còn rất ít. Độc giả nhanh tay truy cập vào các kênh mua vé chính thức để sở hữu cơ hội gặp gỡ thần tượng.