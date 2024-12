72 giờ trải nghiệm ‘siêu tiệc’ 8Wonder Winter Festival

Bên cạnh tâm điểm đại nhạc hội với sự góp mặt của những siêu sao trong nước và quốc tế, 8Wonder Winter Festival ghi dấu bằng chuỗi lễ hội Giáng sinh chưa từng có tại TP.HCM.

Không chỉ mang mùa đông tuyết trắng đến TP.HCM với “liên hoàn” lễ hội Giáng sinh tưng bừng, 8Wonder Winter Festival 2024 còn ghi dấu bởi đại nhạc hội quy mô với sự góp mặt của ban nhạc Imagine Dragons - chủ nhân giải thưởng Gramy danh giá, cùng 7 ngôi sao V-Pop trên sân khấu hoành tráng. Hơn 30 bài hát cùng khoảnh khắc kết show mãn nhãn với pháo hoa ngợp trời đã để lại cảm xúc khó quên cho hàng chục nghìn khán giả có mặt tại siêu nhạc hội và hơn 13 triệu lượt theo dõi livestream.

Lần đầu tiên “đổ bộ” Vinhomes Grand Park tại TP.HCM, 8Wonder mang đến mùa lễ hội tưng bừng với loạt hoạt động giải trí hấp dẫn xuyên ngày đêm.

Với chủ đề “Siêu hội Giáng sinh” phiên bản city fest, lễ hội quy tụ hơn 75 hoạt động giải trí hấp dẫn kéo dài hết tháng 12. Điểm nhấn của mùa lễ hội là hai siêu phẩm giải trí hoành tráng: VinWonders Grand Park và Fantasy on Ice.

Trong đó, công viên chủ đề được thiết kế đa dạng phân khu. Nếu khu vực trò chơi có khoảng 10 trò chơi cảm giác mạnh cùng 20 gian hàng trò chơi dân gian có thưởng thì khu vực công viên nước mang đến tổ hợp đường trượt nước, thu hút những ai yêu thích mạo hiểm.

Hàng nghìn du khách trẻ hào hứng chinh phục trò chơi cảm giác mạnh và trò chơi nước mới lạ như Cuộc phiêu lưu kỳ thú, Đĩa quay siêu tốc - Khiên thần Achilles, Cú rơi siêu tốc, Thần long cuộn sóng… Riêng các cặp đôi, nhóm bạn lại phấn khích trải nghiệm Thủy quái đại dương đầy kịch tính trên chiếc phao 2-4 người từ độ cao hơn 20 m; du khách nhí được vùng vẫy thỏa thích tại Vịnh sóng thần và cụm 9 đường trượt đa dạng của Ốc đảo diệu kỳ.

“Tôi và bạn ở đây từ sáng sớm đến chiều mà vẫn chưa trải nghiệm đủ. Cảm giác lao mình xuống máng trượt nước, đứng dưới chân những con sóng cuồn cuộn cao 3 m... thực sự phấn khích. Chắc chắn VinWonders Grand Park sẽ nằm trong top điểm đến yêu thích mới của chúng tôi”, Quốc Trung (TP.HCM) hào hứng.

Ngoài khu trò chơi và trượt nước, công viên “Khu vườn mộng mơ” và cánh rừng 15 cây ánh sáng cao đến 20 m lấy cảm hứng từ Garden by the Bays của Singapore cũng tấp nập du khách trải nghiệm, check-in.

Nằm sát bên sân khấu 8Wonder Winter, phân khu lễ hội tuyết trắng Ice Magic - Fantasy On Ice - thu hút đông đảo khách tham quan cả ngày lẫn đêm. Với diện tích lên đến 4.000 m2, được trang bị công nghệ làm tuyết nhân tạo giống thật đến 99% từ Thế vận hội mùa đông, cùng nhiệt độ luôn được duy trì ở mức dưới 0 độ C, Fantasy on Ice là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn trải nghiệm một mùa Giáng sinh với tuyết trắng như ở châu Âu.

Tại đây, dốc trượt tuyết dài 60 mét, đường trượt băng hình số 8, Ngôi làng băng tuyết, khu vui chơi với Husky… luôn trong tình trạng “hết công suất” để đón dòng khách đông đúc đổ về vui chơi. Đặc biệt, không gian Giáng sinh tuyết trắng “Ice Magic” là nơi níu chân du khách với tác phẩm điêu khắc băng đầy tinh xảo.

“Lần đầu tôi và con gái được trải nghiệm tuyết thật tại xứ nóng, chơi đùa đến mức hai tay tê cóng, lạnh buốt mà vẫn không muốn rời chân. Con gái tôi thích trượt dốc tuyết, cứ bắt mẹ bấm máy liên tục. Từ giờ, nếu thích ngắm tuyết là gia đình tôi có thể đến đây vui chơi rồi”, chị Bích Trâm (TP.HCM) hóm hỉnh.

Trong khuôn khổ 8Wonder Winter Festival, Vinhomes Grand Park cũng trở thành “trung tâm lễ hội” với loạt hoạt động chào đón Giáng sinh thú vị.

Đắm mình trong không khí Giáng sinh miền nam nước Pháp, nhâm nhi cốc chocolate nồng ấm cùng chiếc bánh ngọt tinh tế hay thưởng thức ly cocktail đầy màu sắc và được “ông già Noel” tặng quà tận tay... là những trải nghiệm chỉ có tại khu hội chợ Giáng sinh Marche De Noel theo phong cách Pháp.

Trong khi đó, Beer Land - lấy cảm hứng từ lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng của Đức - là điểm đến lý tưởng cho tâm hồn yêu ẩm thực, với những món ăn nóng hổi như xúc xích nướng, bánh mì lò than, đến các loại bia thủ công đặc biệt... Đến đây, du khách thỏa sức thưởng thức tinh hoa mỹ vị 4 phương hay tìm cho mình những món quà Giáng sinh ý nghĩa.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất tại lễ hội là sự kiện thắp sáng cây thông Noel cao 30 m. Khi ánh đèn được bật lên, cả không gian bừng sáng rực rỡ với hình ảnh cây thông khổng lồ, con đường ánh sáng lung linh và những công trình trang trí đầy sắc màu, tạo nên một khung cảnh lễ hội choáng ngợp. Chương trình biểu diễn của ông già Noel và các nhân vật cổ tích trong “Roadshow wonder Christmas” hay sự kiện “Snow night - Đêm hội tuyết trắng” góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động và lung linh.

Các tụ điểm sống ảo “triệu like” như cây thông Noel, những đại cảnh được trang trí đầy lộng lẫy như hang đá Giáng sinh, cỗ xe tuần lộc, thành phố mùa đông… không ngớt du khách dừng chân. Tất cả biến đại đô thị đáng sống nhất TP.HCM thành xứ sở lung linh ngập tràn sắc màu, thu hút hàng nghìn du khách tập trung về đây trải nghiệm và livestream.

Là “bom tấn” của thương hiệu lễ hội âm nhạc quốc tế hàng năm lớn nhất tại Việt Nam, tính đến hiện tại, 8Wonder là nhạc hội duy nhất nhận sự cố vấn chuyên môn đến từ Công ty giải trí hàng đầu thế giới Roc Nation (Mỹ).

Trong lần đầu có mặt tại TP.HCM, 8Wonder Winter 2024 phiên bản supershow mang đến hơn 30 bản hit được trình diễn bởi các ngôi sao hàng đầu Việt Nam và quốc tế, thu hút hơn 13 triệu lượt theo dõi livestream và hàng chục nghìn khán giả có mặt tại nhạc hội.

Tâm điểm sự chú ý đêm 8/12 đổ dồn về sân khấu 8Wonder Winter. Lấy cảm hứng từ chủ đề “Unwrap The Wonder Winterland”, sân khấu được thiết kế tựa hộp quà Giáng sinh khổng lồ đa lớp, với chiều ngang 60 m, chiều cao 24 m, bao quanh là khối lượng khung truss lên đến hơn 70 tấn.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là 700 m2 màn hình LED, trong đó có cụm LED vòm cong panorama mang đến hiệu ứng immersive (hình ảnh đắm chìm) và chiều sâu thị giác ảo diệu cho không gian trình diễn. Hệ thống LED livecam được bố trí 2 bên khu vực sân khấu giúp khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn từng chi tiết của các màn trình diễn từ mọi góc nhìn.

Ban tổ chức cũng mạnh tay đầu tư hệ thống ánh sáng với hàng nghìn thiết bị chiếu sáng, mỗi thiết bị đều có nguồn LED hoặc laser, trong đó có gần 1.200 bộ đèn chất lượng chuẩn quốc tế và 1.000m Matrix Live LED đổi màu rực rỡ. Ánh sáng được lập trình kỹ lưỡng để tạo nên những trải nghiệm thị giác ấn tượng.

8Wonder Winter 2024 mang đến cho khán giả Việt Nam bữa tiệc âm nhạc với những màn trình diễn đỉnh cao. Phần khai màn của Chi Pu cùng loạt nghệ sĩ đang khuynh đảo cộng đồng V-pop như Soobin, Binz, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Hurrykng, Manbo liên tục khuấy động sân khấu.

Từ 21h, sự xuất hiện của Imagine Dragons khiến sân khấu 8Wonder Winter bùng nổ tiếng hò reo. Ban nhạc rock Mỹ độc diễn hơn 1 tiếng, mang đến 13 ca khúc làm nên tên tuổi như Thunder, Bad liar, Demon, Natural, Sharks, Enemy, Believer... Trong đó, phần trình diễn Radioactive - bản hit huyền thoại thuộc album đầu tay Night Visions (2012) và là nhạc phẩm đạt hơn 1,5 tỷ lượt nghe trên YouTube, chạm đến trái tim người hâm mộ. Không ít lần trong buổi biểu diễn, Dan Reynolds đã buông mic, mỉm cười và chìm đắm trong lời ca được ngân vang bởi hàng chục nghìn khán giả.

“Khi biết Imagine Dragons lần đầu đến Việt Nam lưu diễn, tôi lập tức mua vé. Ngày diễn ra sự kiện, tôi có mặt từ 15h để check-in, xếp hàng, giữ chỗ. Được nhìn thấy thần tượng xuất hiện trên sân khấu, tôi thấy những gì bỏ ra là hoàn toàn đáng giá”, Thùy Linh (Hà Nội) chia sẻ, tay không quên giơ cao banner, ligtstick ủng hộ thần tượng.

Đáp lại tình cảm của fan Việt, nhóm nhạc huyền thoại bày tỏ: “Chúng tôi yêu Việt Nam”. Màn trình diễn của Imagine Dragons kết thúc bằng pháo hoa rực rỡ, khép lại hành trình âm nhạc mãn nhãn và thăng hoa, đáng nhớ đến từng khoảnh khắc.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, vui chơi, ẩm thực từ Á đến Âu, 8Wonder năm nay không chỉ là lễ hội mà còn là trải nghiệm được “may đo” để đưa du khách vào hành trình khám phá không giới hạn. Tương tự mô hình của lễ hội Coachella, khán giả đến với 8Wonder Winter Festival không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn đắm mình vào không gian lễ hội với rất nhiều trải nghiệm khó quên tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM - Vinhomes Grand Park. Tất cả trở thành cú hích góp phần đưa ngành du lịch Việt lên một tầm cao mới.

“Sự thành công của 8Wonder Winter là động lực không nhỏ kích cầu nền kinh tế du lịch, kinh tế âm nhạc trong những năm tới, đồng thời biến Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng như đông đảo khách du lịch quốc tế”, đại diện ban tổ chức 8Wonder Winter khẳng định.