Việt Nam vào top quốc gia hút khách quay lại nhất châu Á

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thành phố hấp dẫn nhất châu Á. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất Việt Nam, theo Agoda.

Nam du khách Hàn Quốc đội nón lá, dạo TP.HCM ngày 28/3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dữ liệu do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố ngày 7/8 cho thấy trong sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất.

Nước ta chỉ xếp sau Nhật Bản và Thái Lan, và vượt qua Malaysia và Indonesia.

Đáng chú ý, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 10 thành phố khu vực châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, phản ánh sức hút ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực. Thành tích này đánh dấu bước tiến vượt bậc khi năm ngoái Việt Nam chưa có đại diện nào trong danh sách trên.

Ngoài Đà Nẵng, top 5 điểm đến tại Việt Nam được khách du lịch lựa chọn quay trở lại nhiều nhất trong nửa đầu năm còn có Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Hà Nội và Phú Quốc (An Giang).

Các tuyến đường bên trong phố cổ Hội An như Hai Bà Trưng là một trong số điểm đến hút khách bậc nhất Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Thắng.

Một lần ghé thăm là chưa đủ. Những điểm đến trên sở hữu sức hút đặc biệt khiến du khách lựa chọn quay lại để tiếp nối hành trình còn dang dở hay đơn giản là tận hưởng cảm giác thân quen.

Dữ liệu từ nền tảng có trụ sở ở Singapore ghi nhận nhiều trường hợp du khách quay lại cùng một địa điểm nhiều lần chỉ trong nửa đầu năm.

"Nếu như ba thiên đường biển chinh phục du khách bằng bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và những khu nghỉ dưỡng ngập tràn nắng ấm, thì TP.HCM và Hà Nội lại quyến rũ du khách bằng nhịp sống sôi động, chiều sâu văn hóa cùng bản đồ ẩm thực địa phương đầy màu sắc, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa", Agoda nhận xét về bảng xếp hạng tại Việt Nam.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định việc Việt Nam góp mặt trong nhóm những điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất châu Á là tín hiệu tích cực phản ảnh sức hút đa dạng và ngày càng phát triển của đất nước.

Bảng xếp hạng "Điểm đến thu hút du khách quay lại" ở châu Á còn có Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Bali (Indonesia), Osaka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Kuala Lumpur và Johor Bahru (Malaysia), cùng Hong Kong.

Top 5 điểm đến hút khách quay lại nhất châu Á dựa trên dữ liệu của Agoda: 1. Nhật Bản 2. Thái Lan 3. Việt Nam 4. Malaysia 5. Indonesia