8Wonder Winter - Giáng sinh chuẩn ‘châu Âu’ giữa lòng TP.HCM

Dưới cái lạnh dưới 0 độ C, Sub Zero Party là trải nghiệm mà du khách sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu tại Việt Nam. Những ly cocktail bốc khói, các món ăn đặc trưng của mùa đông như súp nóng, bánh nướng thơm lừng làm thỏa mãn cả vị giác và xúc giác. Trong ánh sáng xanh mờ ảo của không gian băng giá, những người tham gia vừa thưởng thức, vừa trò chuyện, tạo nên bầu không khí thân mật và ấn tượng.