Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ 29 học sinh ở TP.HCM nghi ngộ độc

Sau khi nhận được báo cáo về 29 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hơn 20 học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu bị nôn ói, phải nhập viện. Ảnh: VD/VietNamNet.

Ngày 9/4, theo báo cáo ban đầu từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, 29 học sinh tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt và tiêu chảy sau khi ăn bữa trưa tại trường. Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý.

Sở được yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm cho cơ sở chế biến nghi ngờ gây ngộ độc. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.

Sở cũng tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến bữa ăn nghi ngờ nếu phát hiện nguy cơ tiếp tục gây ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có, đồng thời công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cộng đồng, tránh những sự cố tương tự.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt trong các bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn để hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, Sở cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiệm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm. Cơ sở phải đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Sau khi thực hiện, Sở An toàn thực phẩm cần báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Theo báo cáo của lãnh đạo Trường tiểu học Võ Thị Sáu, khoảng 18h49 ngày 9/4, bà L.T.M.H., ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/2 (cũng là phó ban đại diện cha mẹ học sinh trường), thông tin sự việc phụ huynh học sinh các lớp 3/3, 3/4, 3/5 phản ánh một số bé có hiện tượng đau bụng, ói.

Sáng 10/4, bộ phận y tế nhà trường thống kê và nghe báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm các lớp trên, có 21 học sinh nghỉ học với lý do đau bụng, ói và có em đi tiêu chảy từ đêm 9/4. Trong đó, có 7 học sinh đến bệnh viện và đã được khám, cho về nhà chăm sóc, theo dõi. Hiện, tình hình của các em học sinh đã ổn định.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu sử dụng suất ăn công nghiệp để phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Thời gian gần đây, TP.HCM liên tục ghi nhận nhiều vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm quy mô nhỏ, đặc biệt tại các trường học.

Các trường học, căng tin, và hàng quán gần trường thường là nơi xảy ra ngộ độc, với nguyên nhân chủ yếu thường là vi khuẩn như Salmonella, E. coli, hoặc thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Thời tiết TP.HCM vào tháng 3, tháng 4 thường có nền nhiệt và độ ẩm cao, cũng là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt khi thực phẩm không được bảo quản đúng cách.

Trước tình hình này, các trường học và gia đình cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thực phẩm, bảo quản lạnh ở nhiệt độ dưới 5°C, nấu chín kỹ (trên 70°C), và rửa tay sạch trước khi chế biến. Phụ huynh nên theo dõi con em, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy, để tránh biến chứng nguy hiểm.