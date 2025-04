Bộ Y tế làm rõ thông tin vụ hàng vạn hộp thuốc giả vừa bị triệt phá

Kê đơn sữa Hofumil Gold Plus cho bệnh nhân, Bệnh viện 108 nói gì?

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết sữa Hofumil Gold Plus được cung ứng ở đơn vị này thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty mà Bộ Công an vừa triệt phá.