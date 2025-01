Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 15 tỷ đồng ở Nam Định

Một đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lớn bị Công an tỉnh Nam Định triệt phá, qua đó thu giữ số tiền bất chính lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Tối 7/2, Công an tỉnh Nam Định thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, trong đó Bùi Mạnh Cường (SN 1981) là kẻ cầm đầu, về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách”.

Với thủ đoạn tinh vi, Cường đã thành lập Công ty TNHH xây dựng và thương mại kinh doanh than Trường Phát và mua khống một số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty ma. Sau đó, hắn bán lại cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế và thu lợi bất chính.

Các đối tượng tại cơ quan công. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu xác định, từ 1/1/2023 đến ngày 20/11/2024, Cường đã mua khống tổng cộng 562 hóa đơn của 19 công ty ma, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn lên tới 300 tỷ đồng . Hắn đã thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng từ hành vi phạm pháp này.

Hành vi của Cường và đồng bọn đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách Nhà nước và làm mất uy tín của các doanh nghiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.