Bóc gỡ nhóm 'xe ôm' tham gia đường dây giấy khám sức khỏe giả

Thông tin với PV ANTĐ ngày 27/12, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hà Đông cho biết CQĐT CAQ đã tạm giữ hình sự nhóm 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, gồm:

Nguyễn Văn Quân (SN 1989, trú ở Võng La, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Tất Dương (SN 1993, trú tại Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Đào Văn Thanh (SN 1997, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Minh Quang (SN 2002, trú tại Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Hoàng Long (SN 1999, quê quán Yên Châu, Sơn La).

Theo điều tra, khoảng 7h30 ngày 24/12, quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác CAP Yên Nghĩa phát hiện nghi vấn và kiểm tra hành chính nam thanh niên điều khiển xe máy, mang theo chiếc cặp khá lớn. Đúng như nhận định, trong chiếc cặp có nhiều Giấy khám sức khỏe, Giấy chứng nhận sức khỏe không có thông tin của người khám; nhưng phần kết quả khám lại ghi đầy đủ thông tin và có chữ ký của bác sĩ khám, đóng dấu tròn đỏ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Bạch Mai…

Khai thác “nóng”, Nguyễn Văn Quân, danh tính nam thanh niên nghi vấn, thừa nhận số giấy tờ trên là giả, và anh ta đang trên đường đi giao cho khách. Thông tin lập tức được CAP Yên Nghĩa báo cáo về BCH CAQ Hà Đônng và được chỉ huy CAQ chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp vào cuộc, hỗ trợ.

Liên tục trong 2 ngày sau đó, lực lượng CAQ Hà Đông đã truy xét, làm rõ gần như toàn bộ đường dây làm, vận chuyển giấy khám sức khỏe giả quy mô lớn này, là Quân, và Nguyễn Tất Dương, Nguyễn Anh Tuấn, Đào Văn Thanh, Trần Minh Quang, Đỗ Hoàng Long.

Lời khai các đối tượng cũng như tài liệu điều tra thu thập cho thấy, khoảng đầu tháng 12/2024, nhóm Quân, Dương, Tuấn, Thanh, vốn làm “xe ôm” tự do, và được người sử dụng tài khoản “Cẩm Tú Cầu”, “Sói” (chưa xác định rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại) thuê giao hàng (shipper) là giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe làm giả của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Giao thông vận tải…

Các đối tượng thỏa thuận, giấy khám sức khỏe loại A3 có ảnh giáp lai thu khách 180.000 đồng, không ảnh thu 130.000 đồng; Giấy chứng nhận sức khỏe loại A4 thu 80.000 đồng.

Quân giao cho khách tuyến đường Cầu Giấy; Dương giao cho khách tuyến đường Hà Đông, Nam Từ Liêm; Tuấn giao tuyến đường Ngọc Hồi, Thanh Trì; Thanh giao cho khách tuyến đường Long Biên.

Khi giao cho khách thành công, Quân, Dương, Tuấn, Thanh được trả công 25.000 đồng/đơn hàng, cuối ngày sẽ chốt đơn và chuyển tiền về cho “Cẩm Tú Cầu”.

Khoảng 5-6h hàng ngày, “Sói” nhắn thông tin khách đặt giấy khám sức khỏe vào nhóm gồm: “Cẩm Tú Cầu”, “Sói” và Quân; từ đó, Quân sẽ chia khách theo tuyến đường rồi gửi vào nhóm của Dương, Thanh, Tuấn (nhóm này do Dương, Thanh, Tuấn lập với Quân, “Sói”, “Cẩm Tú Cầu” để đi đưa giấy theo từng ngày, khi giao được giấy nào cho khách, thì Dương, Tuấn, Thanh sẽ thả tim để Quân, “Sói”, “Cẩm Tú Cầu” biết).

Sau đó, khoảng 7h30, Quân sẽ đi xe đến khu vực đầu ngõ 60 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy để nhận giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe giả từ “xe ôm” (Giấy đã được điền sẵn kết quả khám, ký, đóng dấu của Bệnh viện và chỉ không ghi tên người khám). Có “hàng”, Quân về phòng trọ chia cho Dương, Tuấn, Thanh để đi giao cho khách. Với nhiệm vụ này, Quân được trả thêm 100.000 đồng/ngày. Ngoài ra, khi Quân có khách đặt mua, thì Quân nhắn cho “Sói”, “Sói” làm giả rồi đặt xe ôm giao cho Quân giao cho khách.

Trong ổ nhóm này, cơ quan Công an làm rõ vai trò của từng đối tượng, trong đó có Trần Minh Quang. Khoảng tháng 8/2024, Quang tìm kiếm việc làm thêm và được một người nam giới (chưa rõ nhân thân) giới thiệu cho công việc làm việc tại nhà như in ảnh, đóng dấu trên tài liệu để kiếm thêm thu nhập theo ngày.

Sau đó, Quang được người nam giới trên đưa cho các giấy tờ có tiêu đề giấy khám sức khỏe và hướng dẫn cách làm là ký tên giả mạo của các bác sỹ và đóng dấu tròn của các bệnh viện trên các tài liệu giấy khám sức khỏe; khi làm xong thì chuyển thành bưu phẩm cho người mua và nhận tiền công hàng ngày.

Nhận việc, Quang thuê căn phòng tại Mỹ Đình 1, rồi được “ông chủ giấu mặt” cho người đến lắp đặt máy tính, máy in, máy khắc dấu…Hàng ngày, Quang làm theo yêu cầu của “ông chủ”, thông qua các nhóm

Hết mỗi ngày làm việc, Quang được trả công từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đến khoảng 9/2024, Quang rủ Long làm cùng và trả tiền công cho Long 250.000-300.000 đồng, tùy theo đơn hàng.

Quá trình khám xét, CQĐT thu giữ hàng chục giấy khám sức khỏe làm giả của các Bệnh viện Bạch Mai; Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; Bệnh viện E; 1 con dấu vỏ màu đỏ có hình dấu tròn: “CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT ĐẠT”; 1 máy khắc dấu, 1 máy in ảnh, 1 máy in tài liệu…

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

