Bóc gỡ ổ ma túy giữa 'phố Tây' Bùi Viện tại TP.HCM

Khu vực phố Tây Bùi Viện (quận 1) bao gồm nhiều hẻm nhỏ, thông nhau với các ngóc ngách, lâu nay được xem là con phố "không ngủ" bởi thường xuyên diễn ra những hoạt động về đêm.

Không gian phố không quá rộng rãi, nhưng số lượng người tập trung luôn rất lớn với mọi nghề nghiệp và quốc tịch khác nhau… Do đó, nơi đây cũng được xem là khu vực phức tạp, luôn khiến các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy phải lao tâm khổ tứ.

Mua bán ma túy trá hình nước giải khát và thuốc lá

Đầu năm 2025, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an quận 1 phát hiện một số đối tượng lạ mặt đến hẻm 219 Phạm Ngũ Lão (khu vực quanh phố Tây Bùi Viện) và rời đi chớp nhoáng... Ngay lập tức các biểu hiện bất minh của những người khả nghi lọt vào tầm mắt trinh sát.

Trung úy Lê Đức Duy, trinh sát chuyên án Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1, chia sẻ đi sâu điều tra, trinh sát xác định địa điểm mà các đối tượng ghé đến là trước số nhà 219/39 Phạm Ngũ Lão, quận 1 để mua ma túy sử dụng.

Đáng nói, căn nhà này phía trước có để một chiếc tủ nhỏ bán cà phê với thuốc lá, nước uống giải khát… Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức trá hình để các đối tượng dễ bề hoạt động mua bán ma túy. Khi các con nghiện đến mua ma túy, nếu không chú ý kỹ, người ngoài chủ yếu chỉ thấy được việc bán nước giải khát hay thuốc lá, nhưng thực tế cùng với việc đó chính là chuyện giao dịch mua bán ma túy.

"Con nghiện đến trước nhà này sẽ nói chủ cửa hàng là bán cho ly cà phê, hay gói thuốc lá, và cùng với đó là các ám hiệu riêng như đưa 2 ngón tay lên là với ý muốn mua 2 tép ma túy… Ngay sau đó, khách trả tiền rồi sẽ được kín đáo giao ma túy hoặc tự đi ra lấy ma túy đã được các đối tượng cất giấu trước xung quanh đó.

Ngoài ra, khu vực đó do có một quán cơm, việc khách đến ăn cơm đông đúc và người ra vào nhiều, nên khiến người dân xung quanh không để ý kỹ mà cứ nghĩ đơn giản là người dân đến đây chủ yếu để mua cơm hoặc mua thuốc lá, nước uống sử dụng...", Trung úy Lê Đức Duy cho biết.

Công an Quận 1 tống đạt lệnh khám xét nhà Phan Thị Nguyệt.

Tuy nhiên, quá trình nắm địa bàn và theo dõi các đối tượng, các trinh sát đã điều tra và nhanh chóng xác định được những đối tượng chuyên cung cấp ma túy tại đây, gồm: Vương Văn Bắc (SN 1971, ngụ quận 1), Võ Thị Ngọc Châu (SN 1973, trú quận 8), Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1981) và Phan Thị Nguyệt (SN 1955, cùng sinh sống tại quận 1).

Trong đó, Phan Thị Nguyệt giữ vai trò cầm đầu, là người cung cấp ma túy cho các đối tượng còn lại để bán cho con nghiện. Còn Bắc có một tiền án tội Giết người, Châu và Nguyệt có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này không có công ăn việc làm, lười lao động.

Tại con hẻm, Nguyệt chia thành 2 ca để bán ma túy 6-21h tối mỗi ngày do Nguyệt và Châu bán. Thúy giữ vai trò cho thuê địa điểm, thỉnh thoảng lúc Nguyệt bận sẽ nhắn Thúy đứng ra giao dịch ma túy và thu tiền giúp…

Theo Trung úy Lê Đức Duy, việc đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng này rất khó khăn vì con hẻm 219 là hẻm nhỏ, thông nhau với nhiều ngóc ngách. Cùng với đó, khu vực này là địa điểm phức tạp, xung quanh đều là người quen thân được các đối tượng mua chuộc làm nhiệm vụ cảnh giới, nên việc giám sát cũng gặp không ít khó khăn.

Đặc biệt như đã nói trên, Nguyệt và đồng bọn đều từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nên có rất nhiều kinh nghiệm cũng như thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với Công an.

Vì thế, sau khi nắm rõ mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đầu tháng 1/2025, Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1 đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này trong thời gian sớm nhất.

Ban chỉ huy Đội chỉ đạo trinh sát lên kế hoạch chặt chẽ để bắt gọn các đối tượng từ con nghiện đến số tổ chức mua bán. Sau khi họp bàn, đơn vị thống nhất chia chuyên án làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu đồng loạt bắt gọn các con nghiện, từ đó mở rộng đấu tranh bắt giữ các đầu trên.

Trung úy Lê Đức Duy cho biết trong các đối tượng chính thì Ban chuyên án phải theo dõi, làm rõ hoạt động, phương thức thủ đoạn của chúng cũng như vai trò cụ thể của từng đối tượng. Điều đó có nghĩa là cơ quan điều tra phải xác định được ai là đối tượng cầm đầu, có vai trò then chốt và các đối tượng đồng phạm, vai trò của từng người cụ thể ra sao.

Từ đó, Cơ quan Công an sẽ xác định chọn lọc được đối tượng nào cần phải bắt quả tang, đây thường là đối tượng cầm đầu, ngoan cố, thì mới có thể xử lý toàn bộ ổ nhóm. Kiểu như "con rắn bị chặt đầu", từ đó những đối tượng đầu dưới mới sợ, và tự thú, khai báo hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Các đối tượng Nguyệt, Bắc, Thúy bị bắt giữ cùng tang vật.

Trong vụ án này, đối tượng Vương Văn Bắc có một tiền án 18 năm tù về tội Giết người, là người có nhiều kinh nghiệm, mánh khóe trong việc khai báo hành vi, nên gây khá nhiều khó khăn cho các trinh sát.

Tuy nhiên, do nắm được thông tin Bắc và Nguyễn Ngọc Thúy có quan hệ bồ bịch, chung sống với nhau, vì thế, các trinh sát đã tiến hành đấu tranh trước với đối tượng Thúy để người này phải thừa nhận hành vi của mình, trên cơ sở đó Cơ quan điều tra mới tác động ngược lại đối tượng Bắc để cả hai đều phải thừa nhận hành vi phạm tội của chúng.

Từng bước bóc gỡ, xóa sổ ổ nhóm ma túy

Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, khoảng 15h30 ngày 19/1, tổ trinh sát bắt quả tang Huỳnh Minh Khoa (SN 1985, ngụ quận 4) chạy từ con hẻm ra, tàng trữ 4 gói heroin. Khoảng 10 phút sau, Công an bắt giữ Trần Tuấn Anh (SN 1999, ngụ huyện Cần Giờ) tàng trữ 2 đoạn ống nhựa chứa heroin. Cả hai đều khai nhận đã mua ma túy của một người khoảng 70 tuổi, cao chừng 1,55 m, dáng người nhỏ, tóc ngắn, nói giọng miền Nam (chính là Nguyệt).

Chiều tối cùng ngày, tổ công tác tiếp tục tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Trọng (SN 1974, ngụ huyện Nhà Bè) cùng tang vật 2 gói nylon chứa ma túy đá, Nguyễn Duy Hiền (SN 1974, sống lang thang) cùng tang vật 5 đoạn ống nhựa chứa heroin.

Sáng hôm sau, tổ công tác phát hiện Võ Hoàng Đức (SN 1977, trú quận Bình Thạnh) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đó, Công an thu giữ bên trong khẩu trang Đức đang đeo có 1 gói nylon chứa 10 đoạn ống nhựa chứa heroin.

Ít phút sau, đơn vị tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Thành Lộc (SN 1987, ngụ quận 1), phát hiện trên móc treo đồ của xe máy có 1 gói giấy bạc, trong đó có 5 gói nylon chứa heroin. Trả lời về nguồn gốc số ma túy này, cả Đức và Lộc đều khai vừa mua từ nhóm của Nguyệt.

Tang vật ma túy tịch thu được.

Tiếp tục truy xét mở rộng, lúc 9h35 ngày 21/1/2025, trinh sát bắt giữ Bắc, thu giữ quả tang 5 đoạn ống nhựa chứa heroin. Khám xét căn nhà 219/39 Phạm Ngũ Lão, Công an thu giữ khoảng 100 gói và ống heroin, ma túy đá được giấu trong túi quần, nền đất, tường nhà, cửa sắt và rải rác nhiều nơi xung quanh. Công an cũng nhanh chóng bắt giữ Nguyệt, Châu và Thúy…

Tại Cơ quan điều tra, Châu khai nhận hành vi bán ma túy cho Trọng và Hiền để hưởng lợi. Theo đó, lợi dụng hẻm 219/39 Phạm Ngũ Lão và hẻm 84 Bùi Viện thông nhau (gần sát nhau) nên sau khi Nguyệt giao ma túy, tới ca của mình, Châu sẽ làm nhiệm vụ bán cho các con nghiện. Mỗi ngày Châu chỉ tham gia có 3 giờ đồng hồ phụ giúp Nguyệt mua bán ma túy và được trả công 200.000 đồng.

Phan Thị Nguyệt khai nhận toàn bộ số ma túy đá và heroin mà Công an khám xét, thu giữ tại phía trước và xung quanh nhà 219/39 Phạm Ngũ Lão đều là của Nguyệt mua, cất giấu tại đây để bán lại cho các con nghiện. Trả lời về nguồn gốc số heroin, Nguyệt khai mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) ngoài xã hội, còn số ma túy đá Nguyệt mua của một người phụ nữ tên Thảo, sống tại căn nhà trong hẻm 217 Đề Thám.

Từ thông tin đặc điểm nhận dạng mà Nguyệt cung cấp, tiến hành truy xét nhanh, trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận 1 và Công an phường Phạm Ngũ Lão đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Thị Thảo (SN 1959, ngụ quận 1). Tại Cơ quan Công an, Thảo thừa nhận hành vi bán ma túy cho Nguyệt để kiếm lời. Được biết, Thảo cũng từng có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Trung úy Lê Đức Duy, để triệt phá được ổ nhóm ma túy này, Ban chuyên án đã gặp rất nhiều khó khăn, ngoài những điều như đã kể trên, thì việc xác định rõ được nhân thân các đối tượng cũng khiến Cơ quan Công an mất nhiều công sức. Lý do là những đối tượng cầm đầu không có thực tế cư trú trên địa bàn.

"Có thể ngày xưa các đối tượng có đăng ký cư trú trên địa bàn nhưng đã cách đây 20-30 năm rồi, sau đó chúng đi nơi khác. Vì thế, điều khó khăn ở đây là việc xác định nhân thân lai lịch của từng đối tượng, và để xác định được nhân thân của các đối tượng, thì chúng tôi phải có quá trình theo dõi, xác định nơi ở của đối tượng, sau đó sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xác minh tại địa phương - nơi đối tượng đang ở để tìm ra được các thông tin của đối tượng, từ đó Cơ quan Công an mới xác lập được chuyên án.

Ngoài ra, trong số các đối tượng thì Nguyệt đã lớn tuổi, bản thân người này suy nghĩ mình đã già cả rồi, nên nếu có sai phạm cũng không có ai bắt xử lý (?!) Đặc biệt, với tội phạm ma túy, trước khi bị bắt giữ, xử lý, Cơ quan Công an phải có căn cứ, chứng cứ cụ thể. Đơn cử như việc bắt giữ các đối tượng kể trên, thì hầu hết phải bắt quả tang đối tượng và tang vật của chúng, thì chúng mới thừa nhận hành vi phạm tội. Còn nếu Cơ quan điều tra không bắt được quả tang hoặc là không có tài liệu, chứng cứ nào khác thì rất khó để bắt giữ cũng như khiến các đối tượng phải tâm phục khẩu phục, nhận tội", Trung úy Lê Đức Duy lý giải.

Thực tế tại TP.HCM, hiện nay tội phạm mua bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp, nhất là số lượng đối tượng nghiện đông. Điều này đã gây khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vì lực lượng Công an phường và Công an quận khá mỏng, hơn nữa khâu thủ tục, hồ sơ xử lý người nghiện cũng như các đối tượng mua bán ma túy rất phức tạp, nhiêu khê.

Tuy nhiên, thời gian qua, Công an quận 1 cũng như các phường trên địa bàn đã tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi chặt chẽ những đối tượng khả nghi, bắt giữ những đối tượng cầm đầu, then chốt, triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy, đã cơ bản chuyển hóa thành công được địa bàn, nhất là khu vực phố Tây Bùi Viện…