Nhờ đặc tính chống oxy hóa và cải thiện sắc tố da, vitamin C thường được sử dụng để làm chậm quá trình lão hóa da sớm.

‏Vitamin C mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho làn da.

Nhờ đặc tính chống oxy hóa và cải thiện sắc tố da, vitamin C thường được sử dụng để làm chậm quá trình lão hóa da sớm. Vậy bôi vitamin C có khiến da bắt nắng không? Cần lưu ý gì khi sử dụng vitamin C chăm sóc da?

Tác dụng của vitamin C đối với da

ThS.BS Nguyễn Ngọc Oanh, khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết vitamin C là một trong những thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da, có tác dụng:

- Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời: Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Nhờ đó, vi chất này giúp cải thiện các tình trạng thương tổn do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như thô ráp, mẩn đỏ, bong tróc...

- Ngăn chặn sản xuất sắc tố da: Vitamin C có thể làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen bằng cách ngăn chặn việc sản xuất sắc tố trên da.

- Giảm nếp nhăn: Nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng vitamin C có tác dụng cải thiện nếp nhăn. Cụ thể, việc sử dụng vitamin C hàng ngày trong ít nhất ba tháng giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn ở mặt và cổ, cải thiện độ săn chắc và vẻ ngoài tổng thể của da.

- Tăng cường sản sinh collagen: Theo thời gian, lượng collagen trong cơ thể dần giảm sút, khiến làn da trở nên kém săn chắc, thậm chí chùng nhão, chảy xệ. Vitamin C giúp thúc đẩy sản xuất collagen và elastin, tăng khả năng tái tạo da, giúp da đầy đặn và có độ đàn hồi tốt hơn.

- Hạn chế tình trạng da khô ráp: Vitamin C giúp da giữ nước, nhờ đó da luôn căng mịn, giảm tiết bã nhờn.

Dùng vitamin C có bắt nắng không?

Nhiều người nghĩ dùng vitamin C sẽ khiến da dễ bắt nắng, nhanh sạm hơn. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Ngọc Oanh cho biết vitamin C không gây bắt nắng. Ngược lại, thành phần này có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm thương tổn do tia UV.

Nên thoa vitamin C vào buổi sáng và buổi tối để tăng hiệu quả.

Cần lưu ý rằng, vitamin C không thể thay thế kem chống nắng, không có tác dụng che chắn, bảo vệ da hoàn toàn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Do đó, khi sử dụng vitamin C, vẫn cần dùng kem chống nắng có SPF phù hợp để bảo vệ da toàn diện. Vitamin C sẽ giúp tối ưu hiệu quả của kem chống nắng.

Lưu ý khi sử dụng vitamin C dưỡng da

‏Giống như bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào khác, vitamin C cũng cần thời gian để phát huy hiệu quả. Tùy cơ địa cũng như tình trạng da, thời gian vitamin C có thể phát huy hiệu quả nhanh hay chậm. Bạn cần kiên trì sử dụng vitamin C trong ít nhất 4 tuần để cảm nhận sự thay đổi trên làn da của mình và lưu ý một số điều sau khi sử dụng vitamin C chăm sóc da:

- Với người bắt đầu sử dụng, nên lựa chọn sản phẩm có nồng độ vitamin C 15%. Khi mới sử dụng, serum vitamin C có thể khiến da bị khô, ửng đỏ, bong tróc, ngay cả ở nồng độ thấp cũng có thể gây ra hiện tượng này, nhất là đối với người có làn da nhạy cảm. Do đó, cần tăng cường kết hợp với dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho da. Khi da đã thích nghi với hoạt chất, có thể tăng nồng độ vitamin C lên 25%.

- Nên thoa vitamin C vào buổi sáng và buổi tối để tăng hiệu quả. Vào buổi sáng, sau khi rửa mặt và sử dụng toner, bạn có thể thoa một lớp mỏng serum chứa vitamin C rồi thoa kem dưỡng và chống nắng để tối ưu hiệu quả bảo vệ da.

- Bảo quản vitamin C ở nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vặn chặt nắp, tránh để sản phẩm tiếp xúc với không khí. Nếu nhận thấy vitamin C bị đổi màu sang vàng nâu hoặc nâu đậm có nghĩa là sản phẩm đã bị oxy hóa, bạn không sử dụng trên da mặt để tránh kích ứng.