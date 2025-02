Bữa sáng yêu thích của người Mỹ dần teo tóp

Giá trứng tăng vọt do dịch cúm gia cầm, nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng tại New York buộc phải nâng giá hoặc giảm khẩu phần của chiếc bánh sandwich.

Bánh sandwich (bánh mì kẹp) là món ăn sáng đặc trưng của thành phố New York (Mỹ), thường có giá 4,5- 6,5 USD tùy thuộc vào khu phố.

Trong bối cảnh giá trứng tiếp tục tăng vọt do dịch cúm gia cầm bùng phát, Business Insider đã trao đổi với nhân viên tại 10 cửa hàng tạp hóa và đồ ăn nhẹ ở Lower Manhattan và Brooklyn về tác động của cuộc khủng hoảng này đối với hoạt động kinh doanh của họ - đặc biệt là doanh số bán thịt xông khói, trứng và pho mát.

Nhiều chủ cửa hàng đồ ăn nhẹ và quán tạp hóa cho biết họ đã tăng hoặc đang cân nhắc tăng giá món ăn này 0,5- 1 USD .

Giá sandwich hiện dao động từ 5 USD ở trung tâm Brooklyn đến 8 USD ở khu tài chính Manhattan.

Một chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói, trứng và phô mai tại Pace Gourmet Deli hiện có giá 8 USD . Ảnh: Alice Tecotzky/Business Insider.

Nhiều nhân viên mà BI trò chuyện cho biết họ mua trứng theo thùng 30 tá, hiện có giá hơn 200 USD , tăng vọt so với mức giá khoảng 60 USD trước đại dịch Covid-19.

"Giá hôm nay cao hơn hôm qua, giá hôm qua cao hơn tuần trước", Jimmy, quản lý tại All American Deli ở Manhattan, cho biết.

Mohammad, một thủ quỹ tại Slope Natural Plus ở Brooklyn trong 17 năm qua, cho biết mọi người trong khu phố đang phải vật lộn vì giá trứng bán buôn tăng cao.

"Ai cũng phải thốt lên 'Tại sao lại đắt thế?'", anh bày tỏ.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ nóng hơn dự kiến ​​và sự tăng đột biến của giá thực phẩm phần lớn là do trứng. Vào tháng 1, giá trứng tăng vọt 15,2% so với tháng trước và 53% so với cùng kỳ năm 2024.

Rhett Buttle, đồng giám đốc điều hành của Small Business Roundtable, cho biết các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá vì họ hoạt động với biên lợi nhuận eo hẹp.

"Tình hình giá trứng là một áp lực đặc biệt. Trong thời kỳ lạm phát, chi phí thường tăng dần trên diện rộng. Sự tăng đột biến này tạo ra áp lực ngay lập tức lên vốn lưu động và khiến các doanh nghiệp nhỏ khó duy trì giá ổn định", Buttle nói với BI trong một email.

Một cửa hàng ở khu tài chính Manhattan dán thông báo về việc tăng giá. Ảnh: Alice Tecotzky/Business Insider.

Jimmy cho biết lợi nhuận trên mỗi chiếc bánh sandwich của quán anh thấp hơn và anh cũng đang phải vật lộn với giá thịt xông khói, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo mới nhất.

Cả Angel và Bernardo Martinez, quản lý buổi sáng tại Pace Gourmet Deli và một nhân viên tại Apple Gourmet Deli ở khu tài chính, đều cho biết biên lợi nhuận của họ cũng đã giảm.

Hầu hết nhân viên cho biết khách hàng vẫn lựa chọn bánh sandwich trứng vì "họ phải ăn', và nhìn chung họ hiểu được lý do tăng giá. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mọi người cũng phàn nàn.

Bên cạnh đó, Homer, quản lý tại Seaport Deli ở khu tài chính, đã nhận thấy một số khách hàng thay đổi lựa chọn món do giá trứng tăng vọt. Một người đã gọi xúc xích và phô mai, không có trứng. Một người khác phàn nàn về "sự đầy đặn" của chiếc bánh ăn sáng, song Homer thừa nhận anh không còn khả năng sử dụng những quả trứng to như trước nữa.

Homer cho biết anh lẫn khách hàng đều thất vọng khi dịch cúm gia cầm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và giá trứng vẫn cứ tăng lên từng ngày.

"Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của họ", Homer nói giữa tiếng thực khách đang gọi món và vỉ nướng xèo xèo.