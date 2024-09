Bữa trưa 'healthy' của YouTuber số một thế giới bị chỉ trích

MrBeast bị phản ứng dữ dội sau khi mô tả bữa trưa gồm chocolate, nước uống tăng lực đóng chai và pizza là "ngon và lành mạnh hơn".

Nhằm vào nhóm người hâm mộ trẻ tuổi, bộ ba YouTuber MrBeast, Logan Paul và KSI đã hợp tác với nhau để ra mắt Lunchly - "một lựa chọn bữa trưa mang tính đột phá, tốt hơn cho sức khỏe". Bữa trưa này thực tế là việc kết hợp các sản phẩm mà cả ba đã bán thành những gói ăn trưa tiện lợi.

Bữa trưa gồm một trong ba lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn - "The Pizza", Turkey Stack 'Ems hoặc Fiesta Nachos - cùng với một chai Prime Hydration - loại đồ uống tăng lực ít đường do Paul và KSI sản xuất - và một thanh chocolate sữa Feastables do MrBeast sáng tạo.

Trong một tuyên bố, Paul - YouTuber có hơn 23 triệu người đăng ký - mô tả các bữa ăn này là "lựa chọn thay thế lành mạnh hơn" cho thị trường "bị Lunchables (thương hiệu ăn nhanh) thống trị". Còn MrBeast - "vua YouTube" với hơn 300 triệu subscriber - tuyên bố rằng mục đích là "làm thay đổi thị trường bữa trưa dành cho trẻ em bằng những lựa chọn lành mạnh hơn, ngon hơn".

MrBeast, Logan Paul và KSI đã hợp tác với nhau để ra mắt Lunchly.

Bị chỉ trích

Bất kể mục đích của cả ba là gì, những người đàn ông này đều bị chỉ trích dữ dội trên mạng, nhiều người còn cho rằng những loại thức ăn vừa được ra mắt "không hề lành mạnh".

Tài khoản X DramaAlert đã chia sẻ ảnh chụp màn hình phản hồi của nhiều YouTuber về việc ra mắt Lunchly, kèm theo chú thích: "Các YouTuber không hài lòng với sản phẩm mới của MrBeast, KSI và Logan Paul".

Một trong những ảnh chụp màn hình là từ một bài đăng của DanDTM, có nội dung: "Chuyện gì đã xảy ra với những người dùng YouTube vậy. Đây là việc bán đồ vì mục đích kiếm tiền, đơn giản vậy thôi. Làm vậy có lợi gì cho người hâm mộ của họ?".

Một YouTuber tên Squiddy nói thêm: "Tại sao không dạy trẻ em thói quen ăn uống lành mạnh? Họ đang so sánh sản phẩm của họ với đồ ăn trưa, mà bản thân chúng đã là đồ ăn chế biến sẵn. Không ai trong số họ quan tâm đến sức khỏe của người hâm mộ, mà chỉ quan tâm đến ví tiền thôi. Thật đáng thất vọng!".

Ba YouTuber bị chỉ trích vì quảng bá bữa trưa với toàn thức ăn nhanh cho người hâm mộ trẻ.

MrBeast đã đáp trả phản ứng dữ dội bằng cách chia sẻ lại bài đăng từ DramaAlert, giải thích lý do anh, KSI và Paul ra mắt Lunchly và tại sao anh nghĩ rằng đây là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn Lunchables.

"Lunchables bán được hàng trăm triệu sản phẩm và vô số người ăn nó. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho mọi người một lựa chọn thay thế tốt hơn. Ví dụ, bữa ăn gà tây của chúng tôi ít hơn 80 calo, ít hơn 60% lượng đường, nhiều chất điện giải hơn. Chúng tôi sử dụng phô mai thật, họ sử dụng chế phẩm từ phô mai (họ không thể gọi đó là phô mai), thịt chúng tôi dùng có chất lượng tốt hơn...", MrBeast viết.

YouTuber này thừa nhận ăn thịt gà tươi và bông cải xanh tốt cho sức khỏe hơn. "Nhưng nếu ai đó ăn một bữa ăn chế biến sẵn như thế này (hàng triệu người làm như vậy thông qua Lunchables) thì tôi nghĩ rằng việc cung cấp cho họ một phiên bản chất lượng cao hơn với mức giá gần như nhau là một lợi ích. Đó là lý do chúng tôi ra mắt Lunchly. Ngoài ra, khi đạt được quy mô kinh tế lớn và có thể mua mọi thứ với giá rẻ hơn, chúng tôi sẽ cải thiện sản phẩm ngày càng tốt lên".

Tuy nhiên, một ghi chú cộng đồng sau đó đã được thêm vào bài đăng của MrBeast với nội dung: "Chocolate Feastables cũng được tiếp thị là lành mạnh hơn các thanh chocolate khác (chỉ có 5 thành phần!). Sau đó, công thức đã được điều chỉnh lại; hiện tại chúng không lành mạnh hơn và các thành phần bổ sung được ngụy trang thành 'chocolate không đường' cũng được tính vào 5 thành phần đó".

Có thực sự lành mạnh?

Xem xét thông tin dinh dưỡng của mỗi bữa ăn Lunchly và sản phẩm so sánh Lunchable, các sản phẩm của bộ ba YouTuber đang bán có thể là lựa chọn thay thế tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa đó là thực phẩm lành mạnh.

Sự khác biệt chính về mặt dinh dưỡng giữa hai thương hiệu nổi tiếng này là hàm lượng chất điện giải trong đồ uống Prime là 400 milligram trong khi túi Lunchables Capri-Sun chỉ có 55 milligram. Thanh chocolate của MrBeast cũng chứa ít đường hơn thanh Kit Kat hoặc Crunch.

Fiesta Nachos có 10 gram đường, trái ngược với 22 gram trong chocolate được Lunchables sử dụng. Phiên bản Lunchly cũng có ít calo hơn ở mức 360, trái ngược với 450 gram trong phiên bản Lunchables tương đương.

Lunchly có thể tốt hơn bữa ăn ở cửa hàng ăn nhanh Lunchables, nhưng điều đó không có nghĩa đó là bữa ăn lành mạnh.

Khi so sánh Turkey Stack 'Ems của Lunchly với Lunchables tương đương, thương hiệu do các YouTuber khởi xướng một lần nữa có lẽ lành mạnh hơn. Nó có 7 gram đường, so với 21 gram trong Lunchables. Sự khác biệt về lượng calo cũng nghiêng về Lunchly ở mức 230 so với 310.

"The Pizza" có 12 gram đường thay vì 20 gram trong Pizza with Pepperoni Meal Kit với Capri-Sun Fruit Punch Drink & Crunch Candy Bar từ Lunchables. Có một sự khác biệt nhỏ về lượng calo vì Lunchly có 360 so với 390 của Lunchables.

"Có rất nhiều điều đáng lo ngại về những bộ sản phẩm này", Amy Keating, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Consumer Reports, nói về Lunchables. "Chúng được chế biến rất kỹ và việc thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn, một thành phần chính trong nhiều sản phẩm này, có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư".

Mặc dù Lunchly có ít calo và ít đường hơn, điều này không có nghĩa chúng là lựa chọn thực phẩm "lành mạnh".

Tại Mỹ, thực phẩm siêu chế biến chiếm gần 60% lượng năng lượng mọi người nạp vào cơ thể, theo nghiên cứu được công bố trên The BMJ. Thực phẩm thường được tiêu thụ bao gồm đồ ăn nhẹ đóng gói, đồ uống có ga, mì ăn liền, bữa ăn chế biến sẵn và hầu hết sản phẩm có chứa danh sách dài các thành phần không thể nhận biết, chất bảo quản, chất nhũ hóa, chất tạo ngọt và hương liệu nhân tạo.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến với nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau như bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư đường ruột và béo phì.