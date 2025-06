Bức ảnh của cha con Ronaldo viral vì chi tiết lạ

Trong bức ảnh đăng trên mạng xã hội mới đây, Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ chú ý không chỉ bởi cơ thể săn chắc mà còn bởi bộ móng chân được sơn màu đen.

Sự ảnh hưởng của Ronaldo có thể sẽ khiến xu hướng này lan sang giới cầu thủ bóng đá. Gần đây, tiền vệ Marcos Llorente (Atletico Madrid) than phiền về cái nóng khủng khiếp trong trận thua 0-4 trước PSG tại Club World Cup ở California, nói rằng móng chân đau đến mức không thể di chuyển bình thường.

Lê Vy

The The New York Times