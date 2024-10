Bức ảnh gây sốc của anh em sinh 3 nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Theo Koreaboo, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ với hơn 240.000 lượt tương tác. Nhiều người ngỡ ngàng khi so với lần xuất hiện trong chương trình You Quiz On The Block của đài tvN hồi tháng 7, 3 anh em dường như phổng phao hơn nhiều.