Buổi tiếp đón Quốc vương, Hoàng hậu Bhutan trên du thuyền Hạ Long

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu có chuyến tham quan vịnh Hạ Long trên du thuyền Sea Stars Cruise, thưởng ngoạn cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới và trải nghiệm ẩm thực Việt Nam.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu mặc trang phục giản dị, tham quan vịnh Hạ Long, ngày 21/8.

Gần một tuần sau khi đón tiếp Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Bhutan, ông Nguyễn Duy Hậu, quản lý du thuyền Sea Stars Cruise Ha Long (Quảng Ninh), vẫn còn nguyên cảm giác tự hào và hạnh phúc.

Ông nhớ lại, cách đây một tháng, phía du thuyền nhận được thông tin sẽ phục vụ đoàn Hoàng gia Bhutan. Từng nhiều lần đón tiếp các đoàn cấp cao nên đơn vị không quá lo lắng.

"Đoàn của Quốc vương Bhutan không có yêu cầu đặc biệt nên mọi việc diễn ra thuận lợi", ông Hậu nói với Tri Thức - Znews sáng 26/8.

Theo lịch trình, Quốc vương và Hoàng hậu tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long từ 11h đến 14h30 ngày 21/8. Khác với hình ảnh quen thuộc trong quốc phục truyền thống khi xuất hiện trước công chúng, Quốc vương chọn quần jeans, giày thể thao, còn Hoàng hậu Jetsun Pema diện đầm maxi xanh cốm nhạt in hoa và giày cói đế xuồng.

Trong suốt hành trình, Quốc vương dành nhiều thời gian trên boong tàu ngắm cảnh, chụp ảnh vịnh và ghi lại khoảnh khắc cùng gia đình.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu ngắm cảnh vịnh Hạ Long, thưởng thức bữa trưa trên du thuyền, ngày 21/8.

Do thời gian hạn chế, đoàn không lên bờ tham quan động Thiên Cung như nhiều du khách khác mà dùng bữa trưa ngay trên tàu.

Quốc vương và Hoàng hậu dùng bữa tại phòng VIP, với thực đơn gồm salad rau, súp cua nấm tuyết, bò Fuji phi lê, bọ biển nướng mỡ hành, tôm sú thiên nhiên, bề bề rang muối, cá song hấp nấm, mực ống hấp gừng, miến om hải sản và chè long nhãn. Trong bữa ăn, hai vị khách Hoàng gia còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Kết thúc bữa trưa, gia đình Quốc vương nghỉ ngơi tại phòng hạng Tổng thống trên du thuyền, có giá gần 100 triệu đồng/đêm.

"Cũng như Bhutan, chúng tôi trân trọng những giá trị thiên nhiên và hạnh phúc đích thực, mang tinh thần ấy vào từng chuyến hải trình trên vịnh di sản. Mỗi khoảnh khắc trên du thuyền đều là trải nghiệm xứng tầm với những vị khách đặc biệt nhất", ông Hậu nói.

Bên trong phòng Tổng thống có giá gần 100 triệu đồng/đêm của Sea Stars Cruise Ha Long.

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18/8 đến 22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.