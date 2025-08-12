BV Bạch Mai đồng hành chuyên môn kỹ thuật cao với BV Mặt Trời

Ngày 8/8, Bệnh viện Mặt Trời do Tập đoàn Sun Group vận hành cùng Bệnh viện Bạch Mai ký kết hợp tác toàn diện về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và điều trị chuyên sâu.

Lễ ký kết giữa một bệnh viện tư nhân đầu tiên thuộc SunGroup Healthcare - hệ thống y tế chất lượng cao do Sun Group kiến tạo và vận hành theo hướng cao cấp, hướng tới tiêu chuẩn JCI của Mỹ (bộ tiêu chí an toàn, khắt khe nhất thế giới trong khám chữa bệnh) với Bệnh viện Bạch Mai - đơn vị y tế đầu ngành với hơn 110 năm kinh nghiệm - hứa hẹn mở ra giai đoạn mới trong liên kết y tế công - tư với mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực và đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc người bệnh.

Được tổ chức trang trọng tại Bệnh viện Mặt Trời (khu ngoại giao đoàn, phố Dương Văn An, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội), lễ ký kết có sự tham dự của PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đoàn công tác của bệnh viện và BS Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời cùng ban giám đốc bệnh viện.

Lễ ký kết được tổ chức trang trọng tại Bệnh viện Mặt Trời. Ảnh: Bệnh viện Mặt Trời.

Theo thỏa thuận hợp tác, không dừng lại ở hỗ trợ kỹ thuật hay chuyển giao công nghệ, đôi bên đặt trọng tâm vào việc xây dựng cơ chế phối hợp chuyên môn theo chiều sâu, từ thiết lập quy trình hội chẩn liên viện, đào tạo nhân lực theo hướng cá thể hóa chuyên khoa đến cùng triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Đặc biệt, qua thỏa thuận này, Bệnh viện Bạch Mai cam kết tiếp nhận người bệnh nặng từ Bệnh viện Mặt Trời trong các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm, mà còn khẳng định tính liên thông, kết nối hiệu quả giữa các tuyến điều trị trong hệ thống y tế Việt Nam. Mô hình này cũng được kỳ vọng tạo ra một khuôn mẫu hợp tác kiểu mới, hiệu quả, chuyên sâu, bền vững và toàn diện.

BS Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời - phát biểu: “Với Sun Group nói chung và Bệnh viện Mặt Trời nói riêng, được hợp tác Bệnh viện Bạch Mai không chỉ là một vinh dự lớn, lựa chọn mang tính chiến lược, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận hợp tác hôm nay giữa đôi bên không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chuyên môn, mà còn mở ra mô hình hợp tác kiểu mẫu, nơi tri thức được sẻ chia, đội ngũ được nâng tầm và người bệnh là trung tâm của mọi nỗ lực”.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh Tập đoàn Sun Group cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để mối quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Mặt Trời và Bệnh viện Bạch Mai phát triển hiệu quả, thực chất, bền vững. Đây sẽ là một trong những hợp tác tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng y tế Việt Nam và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của y đức, y học, y tâm đến cộng đồng.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực đầu tư và tầm nhìn phát triển của Tập đoàn Sun Group trong lĩnh vực y tế. Sự hợp tác hôm nay là bước khởi đầu cho mối quan hệ gắn bó, nơi chúng ta cùng chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn trong cả điều trị, dự phòng lẫn phục hồi”.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - đánh giá cao sự nỗ lực và tầm nhìn phát triển y tế của Tập đoàn Sun Group.

Trong bối cảnh nguồn lực y tế đang chịu nhiều áp lực, việc các bệnh viện tư nhân chủ động hợp tác chuyên môn với các đơn vị công lập đầu ngành không chỉ góp phần lan tỏa chuyên môn, chia sẻ gánh nặng điều trị, giảm tải tuyến cuối; mà còn tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ đầu ngành tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong môi trường linh hoạt, hiện đại và có tính ứng dụng cao.

Bệnh viện Mặt Trời được thành lập từ năm 2024. Ảnh: Bệnh viện Mặt Trời.

Được thành lập từ năm 2024, Bệnh viện Mặt Trời là bệnh viện tư nhân có cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu, với không gian tiện nghi được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, đem đến những trải nghiệm chữa bệnh như đi nghỉ dưỡng, thúc đẩy tinh thần tích cực, gia tăng hiệu quả trong điều trị và phục hồi.

Phòng chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Mặt Trời. Ảnh: Bệnh viện Mặt Trời.

Đây cũng là bệnh viện đầu tiên trong hệ thống chăm sóc khỏe chất lượng cao SunGroup Healthcare do Sun Group phát triển tại các điểm đến được tập đoàn này đầu tư, với tham vọng nâng cao chất lượng sống, chăm sóc sức khỏe thể chất cho người Việt bằng mô hình y tế hoàn toàn khác biệt.

Phòng chăm sóc tích cực ICU với các trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Bệnh viện Mặt Trời.

Hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Mặt Trời không chỉ là mô hình hợp tác y tế công - tư, mà còn phù hợp định hướng phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam, khi các nguồn lực được huy động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho đông đảo người dân.