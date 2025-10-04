Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cá mập nhựa trên dòng sông ô nhiễm nhất thế giới

  • Thứ bảy, 4/10/2025 06:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bức ảnh một người đàn ông chèo chiếc thuyền có hình dáng con cá mập làm bằng chai nhựa trên dòng sông Ciliwung (Jakarta, Indonesia) lọt top ảnh "độc lạ" nhất tuần của Reuters.

song o nhiem nhat anh 1

Chiếc thuyền hình cá mập được làm bằng vật liệu tái chế - chủ yếu là chai nhựa - xuất hiện trên dòng sông Ciliwung trong Lễ hội Cilung hay còn gọi là Lễ hội "Yêu môi trường", thu hút mọi ánh nhìn. Sự kiện được diễn ra trên sông Ciliwung, một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn nạn ô nhiễm sông ngòi ở Jakarta, Indonesia, ảnh chụp ngày 28/9. Ảnh: Willy Kurniawan.
song o nhiem nhat anh 2

Một tín đồ Ấn Độ giáo hóa trang thành nữ thần Kali ngậm viên long não đang cháy trên lưỡi trong phần trình diễn tại lễ hội Kulasai Dasara. Sự kiện diễn ra tại thị trấn Kulasekharapatnam, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, ảnh chụp ngày 1/10. Ảnh: Priyanshu Singh.
song o nhiem nhat anh 3

Lena Vassilev diện trang phục hóa thân thành quái vật Demogorgon trong loạt phim Stranger Things của Netflix. Cô cùng hàng trăm người khác tham gia sự kiện nhằm phá kỷ lục Guinness về "Số lượng người hóa trang nhân vật màn ảnh đông nhất thế giới". Sự kiện diễn ra tại Học viện Hải quân Hoàng gia cũ ở London, Anh, ảnh chụp ngày 27/9. Ảnh: Isabel Infantes.
song o nhiem nhat anh 4

Các cosplayer chụp ảnh nhóm sau khi phá kỷ lục Guinness về "Số lượng người hóa trang nhân vật màn ảnh đông nhất thế giới" hôm 27/9 tại Anh. Ảnh: Isabel Infantes.
song o nhiem nhat anh 5

Tay golf Cholita Martha Mamani, một trong những người phụ nữ Aymara hiếm hoi còn chơi golf trong trang phục váy pollera truyền thống ở Bolivia. Bức ảnh chụp từ flycam ghi lại khoảnh khắc cô tập luyện tại sân golf La Paz (Bolivia) trong thời gian rảnh, ảnh chụp ngày 30/9. Ảnh: Claudia Morales.
song o nhiem nhat anh 6

Những con gấu Bắc Cực "chiếm đóng" trạm nghiên cứu bỏ hoang từ thời Liên Xô trên đảo Kolyuchin, ( vùng biển Chukchi, Nga), ảnh chụp hôm 14/9. Ảnh: @makhorov.
song o nhiem nhat anh 7

Một người phụ nữ mặc yukata - loại kimono mùa hè - đang chụp ảnh chú chó cưng của cô tại Tokyo, Nhật Bản, ảnh chụp ngày 2/10. Ảnh: Kim Kyung-Hoon.
song o nhiem nhat anh 8

Một con hươu len lỏi trong bụi rậm vào buổi sáng mùa thu sương mù, khi mùa giao phối hàng năm bắt đầu tại Công viên Richmond (London, Anh), ảnh chụp ngày 29/9. Ảnh: Toby Melville.
song o nhiem nhat anh 9

Cổ động viên đội tuyển Mỹ đội mũ phô mai cắm cờ hoa trên khán đài tại hố số 1 trong khuôn khổ giải golf Ryder Cup 2025 ở Farmingdale (New York, Mỹ) hôm 27/9. Ảnh: Paul Childs.
song o nhiem nhat anh 10

Đội bay Red Arrows của Không quân Hoàng gia Anh trình diễn màn phun khói màu quốc kỳ anh bằng máy bay BAE Systems Hawk T1 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Malta ở Qawra, Malta, ngày 28/9. Ảnh: Darrin Zammit Lup.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Biển Chết đẹp ngoạn mục từ trên không

Hãng tin Reuters tung những bức ảnh kỳ lạ và khác thường trên khắp thế giới trong tuần qua (7-14/2), trong đó bức ảnh Biển Chết gây chú ý.

06:47 16/2/2025

Ảnh kinh ngạc về những loài động vật kỳ lạ nhất hành tinh

Hình dáng và khả năng đặc biệt mang lại cho những loài động vật này cách sinh tồn đáng kinh ngạc.

16:14 30/10/2024

