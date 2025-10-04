Cá mập nhựa trên dòng sông ô nhiễm nhất thế giới

Chiếc thuyền hình cá mập được làm bằng vật liệu tái chế - chủ yếu là chai nhựa - xuất hiện trên dòng sông Ciliwung trong Lễ hội Cilung hay còn gọi là Lễ hội "Yêu môi trường", thu hút mọi ánh nhìn. Sự kiện được diễn ra trên sông Ciliwung, một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn nạn ô nhiễm sông ngòi ở Jakarta, Indonesia, ảnh chụp ngày 28/9. Ảnh: Willy Kurniawan.

Một tín đồ Ấn Độ giáo hóa trang thành nữ thần Kali ngậm viên long não đang cháy trên lưỡi trong phần trình diễn tại lễ hội Kulasai Dasara. Sự kiện diễn ra tại thị trấn Kulasekharapatnam, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, ảnh chụp ngày 1/10. Ảnh: Priyanshu Singh.

Lena Vassilev diện trang phục hóa thân thành quái vật Demogorgon trong loạt phim Stranger Things của Netflix. Cô cùng hàng trăm người khác tham gia sự kiện nhằm phá kỷ lục Guinness về "Số lượng người hóa trang nhân vật màn ảnh đông nhất thế giới". Sự kiện diễn ra tại Học viện Hải quân Hoàng gia cũ ở London, Anh, ảnh chụp ngày 27/9. Ảnh: Isabel Infantes.

Các cosplayer chụp ảnh nhóm sau khi phá kỷ lục Guinness về "Số lượng người hóa trang nhân vật màn ảnh đông nhất thế giới" hôm 27/9 tại Anh. Ảnh: Isabel Infantes.

Tay golf Cholita Martha Mamani, một trong những người phụ nữ Aymara hiếm hoi còn chơi golf trong trang phục váy pollera truyền thống ở Bolivia. Bức ảnh chụp từ flycam ghi lại khoảnh khắc cô tập luyện tại sân golf La Paz (Bolivia) trong thời gian rảnh, ảnh chụp ngày 30/9. Ảnh: Claudia Morales.

Những con gấu Bắc Cực "chiếm đóng" trạm nghiên cứu bỏ hoang từ thời Liên Xô trên đảo Kolyuchin, ( vùng biển Chukchi, Nga), ảnh chụp hôm 14/9. Ảnh: @makhorov.

Một người phụ nữ mặc yukata - loại kimono mùa hè - đang chụp ảnh chú chó cưng của cô tại Tokyo, Nhật Bản, ảnh chụp ngày 2/10. Ảnh: Kim Kyung-Hoon.

Một con hươu len lỏi trong bụi rậm vào buổi sáng mùa thu sương mù, khi mùa giao phối hàng năm bắt đầu tại Công viên Richmond (London, Anh), ảnh chụp ngày 29/9. Ảnh: Toby Melville.

Cổ động viên đội tuyển Mỹ đội mũ phô mai cắm cờ hoa trên khán đài tại hố số 1 trong khuôn khổ giải golf Ryder Cup 2025 ở Farmingdale (New York, Mỹ) hôm 27/9. Ảnh: Paul Childs.

Đội bay Red Arrows của Không quân Hoàng gia Anh trình diễn màn phun khói màu quốc kỳ anh bằng máy bay BAE Systems Hawk T1 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Malta ở Qawra, Malta, ngày 28/9. Ảnh: Darrin Zammit Lup.

