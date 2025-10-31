Ca sĩ Vũ Hà khai đánh bạc trong túi chỉ có 5-10 triệu đồng

Tại tòa, ca sĩ Vũ Ngọc Hà khai mỗi lần chơi bạc trong túi chỉ có 5-10 triệu đồng, do ngồi kéo máy nhiều giờ đồng hồ, nên số tiền bị quy kết đánh bạc lên hàng nghìn USD.

Chiều 31/10, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, sinh năm 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM) được Hội đồng xét xử gọi lên bục khai báo trả lời các các hỏi liên quan đến hành vi đánh bạc tại câu lạc bộ King Club, khách sạn Pullman.

Số tiền đánh bạc lớn do "ngồi lâu, kéo máy nhiều"

"Bị cáo có thực hiện hành vi như nội dung cáo trạng nêu không", Chủ tọa hỏi câu đầu tiên. Bị cáo Vũ Hà trả lời giọng nhỏ nhẹ "dạ có".

Theo lời khai của Vũ Hà, anh ta biết trong khách sạn có trò chơi đánh bạc là nhờ người bạn từ bên Australia mở thẻ giúp. Thời gian mở thẻ vào thời điểm nào, tên thẻ là gì bị cáo không nhớ.

Sau khi được Chủ tọa nhắc lại "bị cáo mở thẻ ngày 18/5/2024", ca sĩ Vũ Hà trả lời thêm chỉ chơi duy nhất trò Slot. Mỗi lần chơi trong túi chỉ có 5-10 triệu đồng.

"Chỉ 5-10 triệu mà tổng số tiền bị quy kết chơi là hơn 2.618 USD ?”, Chủ tọa nói. Bị cáo Vũ Hà lập luận "chắc do ngồi kéo máy đến 2-3 tiếng đồng hồ nên tiền lên nhiều như vậy".

Nam ca sĩ Vũ Ngọc Hà tại phiên tòa.

Kết quả đánh bạc, nam ca sĩ khai đã thua 199 USD . Nguồn tiền đánh bạc có được từ thu nhập, mỗi khi đi ra ngoài thường mang trong người 5-10 triệu đồng. Hiện bị cáo đã nộp 10 triệu đồng cho cơ quan tố tụng.

Viện Kiểm sát cáo buộc Vũ Hà mở thẻ với tên "MR BARET" và đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD .

Ca sĩ Vũ Hà nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam bộ, chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ và chính là người đưa Đàm Vĩnh Hưng đến với con đường ca hát. Chặng đường làm ca sĩ của Vũ Hà trải qua nhiều thăng trầm, gián đoạn, có lúc lận đận nhưng cũng có lúc nổi tiếng, được khán giả yêu thích. Hơn 10 năm trở lại đây, Vũ Hà ít đi hát mà chủ yếu tham gia các video hài hước.

Dùng hết tiền tiết kiệm để mổ mắt "nướng" vào canh bạc

Còn nam ca sĩ Nguyễn Thế Vũ mở thẻ với tên “MR MICHAEL. Trong khoảng thời gian từ ngày 4/2/2024-22/6/2024, ca sĩ này có 116 lần đánh bạc hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD , thua hơn 81.000 USD .

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại một đoàn ca múa nhạc đến năm 1995 thì ra hoạt động nghệ thuật tự do. Thế Vũ có thời gian bị tạm giam về tội đánh bạc, sau đó được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng trong phiên xét hỏi chiều nay, nhiều bị cáo thừa nhận đứng ở bên ngoài "thấy hay" nên vào trong khách sạn đánh bạc.

Như bị cáo Phạm Thị Hợp (68 tuổi, ở quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội) trên bục khai báo gượng cười, tỏ thái độ xấu hổ khi trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Bị cáo Hợp cho hay do tò mò thấy người khác chơi hay đã đem toàn bộ số tiền tiết kiệm dành để mổ mắt "nướng" hết vào canh bạc. Kết quả, bà thua 1.522 USD .

Một số bị cáo khác thừa nhận hành vi đánh bạc, song bày tỏ băn khoăn về việc bị cơ quan tiến hành tố tụng quy kết số tiền chơi quá lớn "không biết cộng dồn thế nào".

"Bị cáo đồng ý với tội danh truy tố nhưng khoản tiền quy kết và một số hành vi khác bị cáo thấy chưa được khách quan, có chưa đúng, xin Hội đồng xét xử cho trình bày trong phần tự bào chữa ạ", một bị cáo nói.