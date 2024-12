Các bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn 14.000 tỷ đồng sắp hầu tòa

Cáo trạng xác định các bị cáo trong đường dây này đã thành lập 165 công ty "ma’’, mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Theo thông tin từ TAND TP.HCM, dự kiến ngày 10/12 sẽ đưa bị cáo Bùi Văn Bảo (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương) cùng 54 bị cáo đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa và Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế”. Phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 20/12.

Trong vụ án này, có 4 bị cáo là cựu công chức thuế bị truy tố tội nhận hối lộ gồm: Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế Quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng (cựu Đội Phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một). Riêng Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) đã tử vong, nên Bộ Công an đã đình chỉ điều tra bị can. Một cán bộ thuế là bị cáo Bùi Thanh Liêm (nguyên Đội Phó kiểm tra Thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngoài ra, vụ án này có nhiều bị cáo là người nước ngoài. Một pháp nhân Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam bị xét xử về tội “Trốn thuế”.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TP.HCM.

HĐXX gồm chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự - TAND TP.HCM); Thẩm phán Lê Công Huân; Thẩm phán dự khuyết Phạm Uyên Thy và 3 Hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKSND TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Châm, ông Nguyễn Hồng Hiệp, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Kiểm sát viên.

Có hơn 35 luật sư tham gia bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có Cục thuế TP.HCM, Bình Dương, Long An và các Chi cục thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, Khu vực Quận 7 - Nhà Bè.

Lập 165 công ty "ma" thực hiện hành vi phạm pháp

Cáo trạng xác định sau khi mua lại Công ty cổ phần Giáo dục Ánh Dương, tháng 4/2018, Bùi Văn Bảo đã đăng ký thay đổi tên Công ty này thành Công ty Cổ phần tư vấn Thuế Ánh Dương ( Công ty Ánh Dương) với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, dịch vụ giải thể doanh nghiệp và khai báo thuế.

Quá trình làm dịch vụ khai báo thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Công ty Ánh Dương, Bùi Văn Bảo thấy nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn GTGT trái phép để kê khai khấu trừ thuế GTGT, kê khai chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nhằm giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ và thuế TNDN phải nộp cho Nhà nước, nên Bảo đã chỉ đạo nhân viên sử dụng chứng minh nhân dân và căn cước công dân mua từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM rồi thuê các cá nhân khác đăng ký thành lập mới doanh nghiệp hoặc mua lại doanh nghiệp từ các cá nhân trên mạng xã hội.

Từ tháng 4/2018, Bùi Văn Bảo đã thành lập và mua tổng cộng 35 doanh nghiệp "ma" để bán trái phép hóa đơn GTGT khống. Sau khi có doanh nghiệp, Bùi Văn Bảo mở tài khoản công ty tại các ngân hàng, liên hệ in hóa đơn giấy hoặc mua phần mềm hóa đơn điện tử cho 35 doanh nghiệp "ma" này.

Để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống nêu trên, Bùi Văn Bảo và các đối tượng mua hóa đơn GTGT khống thường liên hệ với nhau qua ứng dụng trực tuyến và Telegram hoặc tạo ra nhóm chát trên các ứng dụng này để trao đổi, thỏa thuận về chi phí và thông tin phục vụ mua bán hóa đơn GTGT khống (gồm: tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; thời gian xuất hóa đơn GTGT khống; tên hàng hóa, dịch vụ; số tiền cần xuất khống; các thông tin để lập các hợp đồng, chứng từ khống kèm theo hóa đơn GTGT khống,… tài khoản để thực hiện việc nộp, chuyển và rút tiền hợp thức hóa chứng từ thanh toán cho các hóa đơn GTGT xuất khống).

Sau khi thỏa thuận, thống nhất với doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn GTGT khống, Bảo chỉ đạo nhân viên nộp tiền mặt hoặc dùng Internet Banking chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mua hóa đơn GTGT, ngay sau đó dùng Ủy nhiệm chi (do doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn GTGT cung cấp) hoặc yêu cầu các doanh nghiệp mua hóa đơn GTGT chuyển số tiền này đến tài khoản của doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa chứng từ thanh toán cho các hóa đơn GTGT khống.

Sau đó, các nhân viên sẽ rút tiền mặt hoặc dùng Internet Banking chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT khống đến tài khoản cá nhân của Bùi Văn Bảo hoặc tài khoản của Nguyễn Ngọc Khoa (em họ của Bảo).

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bảo đã dùng 35 công ty xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng .

Đào Minh Thọ cùng 10 nhân viên khác của Bảo đã thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt (hơn 625 tỷ đồng ), tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty "ma" để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp của Bảo. Riêng Thọ được trả công hơn 1,5 tỷ đồng .

Ngoài ra, Bảo bán lại cho Thọ 8 doanh nghiệp "ma" để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng.

Cơ quan điều tra xác định có 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Trần Văn Thịnh.

Theo đó, từ năm 2018 đến 2020, Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp "ma" của Bảo, sau đó bán lại cho nhiều người khác hưởng lợi một tỷ đồng.

Sau thời gian mua hóa đơn khống của Bảo, từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng. Tổng cộng, người này thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng , hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Bị can Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Ngoài ra, từ năm 2020 đến 2023, Bình đã thành lập 8 công ty "ma" để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng , hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng.

Cùng bị xử lý trong vụ án còn có Phạm Minh Cường và Lương Hoàng Tóa. Hai người này đã dùng 12 công ty "ma" để xuất bán hơn 6.400 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị 2.530 tỷ đồng , hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng .

Tương tự, bị can Nguyễn Khắc Điền cũng thuê nhiều người thành lập 63 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho nhiều người. Tuy nhiên, hành vi của Điền và đồng phạm liên quan đến nhiều cá nhân, cơ quan ở nhiều địa phương nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau.

Cán bộ thuế tiếp tay

Để che giấu hành vi phạm tội nêu trên, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận, đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân - công chức thuế thuộc Đội quản lý thuế liên phường của Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, TP.HCM (được giao nhiệm vụ có quyền truy cập, tra cứu thông tin về trình trạng nộp thuế, khai báo thuế và tình hình doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 12 và huyện Hóc Môn) với mức “phí” 0,35%/tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra (chưa bao gồm thuế GTGT) mà các doanh nghiệp “ma” đã kê khai trên các Tờ khai thuế GTGT, để Lê Thành Nhân giúp che giấu việc sử dụng 35 doanh nghiệp “ma” bán trái phép hóa đơn GTGT khống của Bùi Văn Bảo.

Lê Thành Nhân đã tra cứu thông tin về trình trạng nộp thuế, khai báo thuế của doanh nghiệp “ma” do Bùi Văn Bảo lập để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT và nhắc nhở Bảo đóng thuế đầy đủ tránh sự chú ý của cơ quan thuế; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để Bùi Văn Bảo thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động của các doanh nghiệp “ma” khi doanh thu của các doanh nghiệp này cao bất thường so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tránh bị cơ quan thuế phát hiện và kiểm tra.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2021, Bùi Văn Bảo và 02 nhân viên đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân hơn 1,2 tỷ đồng .

Cùng chiêu thức, Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế để được "bảo kê". Trong đó, Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng (đều là công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng 300 triệu đồng (Đội phó Đội kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một); Lê Thành Nhân 100 triệu đồng. Để bao che cho các doanh nghiệp "ma" của Thịnh hoạt động, Duy đã nhiều lần đưa quà và 20 triệu đồng cho cấp trên của mình là Bùi Thanh Liêm để được hỗ trợ cung cấp thông tin. Khi các công ty của Thịnh bị phát hiện, Liêm sẽ chuyển thông tin cho Duy để báo cho Thịnh tìm cách đối phó.

Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Thịnh đã mua 9 bất động sản trị giá hơn 32 tỷ đồng , nhờ nhiều người thân đứng tên. Do đó, ngoài tội Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Thịnh còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền.