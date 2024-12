Nhóm người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Cameroon về hành vi lừa đảo.

Hai đối tượng trong vụ án gồm: Armand Wily Asse (sinh năm 1972) và Naga Onguene Xavier (sinh năm 1989) đều mang Quốc tịch Cameroon.

Ngày 30/11, anh N.Q.V (sinh năm 1985 ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đến Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) trình báo về việc bị 2 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền 548 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V sản xuất.

Hai đối tượng liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường Thụy Khuê và Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng liên quan gồm Armand Wily Asse và Naga Onguene Xavier, nơi ở hiện tại ngõ 535 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh

Tại cơ quan Công an, 2 hai đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an thu giữ tang vật 6.400 USD , tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.