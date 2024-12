Khởi tố đối tượng dùng clip nhạy cảm khống chế bé gái quan hệ tình dục

Tạm giữ hình sự 2 thanh niên rượt chém nhau ở Phú Quốc

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ Trương Thái Nguyên (SN 30/10/2007), Danh Khả Nhân (SN 12/12/2007) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.