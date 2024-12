Tạm giữ hình sự 2 thanh niên rượt chém nhau ở Phú Quốc

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đang tạm giữ Trương Thái Nguyên (SN 30/10/2007), Danh Khả Nhân (SN 12/12/2007) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Vào khoảng 12h30 ngày 4/12, Nguyên đi cùng Nhân và một thanh niên khác đến gặp Trần Văn Lâm (SN 2001, nơi ở hiện tại khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) tại nhà hàng Đảo Ngọc trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) để giải quyết mâu thuẫn về việc Nguyên nợ tiền của Lâm nhưng chưa trả. Cán bộ Công an làm việc với Danh Khả Nhân. Trước khi đi, Nguyên kêu Nhân mang theo một cây dao làm bếp. Khi gặp nhau tại sảnh nhà hàng Đảo Ngọc, Nguyên và Lâm xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi, Lâm dùng gạt tàn thuốc để trên bàn ném về hướng Nguyên nhưng không trúng. Ngay sau đó, Nguyên lao vào, dùng tay đánh Lâm ngã xuống nền nhà. Lúc này, Nhân cầm con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước chạy đến chém vào người của Lâm nhưng không trúng. Lâm đứng dậy bỏ chạy, thì Nhân tiếp tục cầm dao rượt đuổi theo Lâm chạy trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo được khoảng 30 m thì Nhân dừng lại không đuổi theo nữa. Sau đó, Nguyên lên môtô chở Nhân rời khỏi hiện trường. Trương Thái Nguyên tại cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an TP Phú Quốc chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Dương Đông nhanh chóng có mặt ở hiện trường, truy bắt các đối tượng liên quan.

