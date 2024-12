Làm giả đăng ký ôtô đã thế chấp ngân hàng để vay hơn nửa tỷ đồng

Thiếu vốn làm ăn, Nguyễn Hà Ninh (SN 1986, trú tại thôn Cam Thượng, Tuấn Việt, Kim Thành, Hải Dương) làm giả giấy đăng ký ôtô đã thế chấp ngân hàng để lừa vay thêm người khác hơn nửa tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố Nguyễn Hà Ninh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của ông Cao Văn V (SN 1969, trú tại huyện Kim Thành) gửi đến Công an huyện Kim Thành. Tại cơ quan Công an, ông V cho biết: Trước đó, qua sự giới thiệu của một người quen, Ninh chủ động gặp, đặt vấn đề vay của ông V 600 triệu đồng, tài liệu thế chấp là chiếc ôtô BKS 34C-321.04.

Qua trao đổi, ông V và Ninh thống nhất thời gian cho vay tiền là 2 tháng, với lãi suất 1,0%/tháng. Đối tượng Ninh đã viết giấy vay tiền, giao ôtô và đưa toàn bộ giấy tờ xe cho ông V gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký ôtô BKS 34C-321.04 ; 1 giấy chứng nhận kiểm định đều mang tên Ninh. Sau đó, ông V đã chuyển cho Ninh số tiền trên.

Đến tháng 5/2023, do Ninh không trả số tiền đã vay, ông V liên lạc với Ninh nhưng không được. Sau đó, ông V đã liên hệ, bán chiếc ôtô BKS 34C-321.04 thì phát hiện giấy đăng ký ôtô là giả. Ông V sau đó đã đến gặp chị Lương Thị Thức, SN 1984 (vợ Ninh) thì được biết ôtô BKS: 34C-321.04 đang thế chấp tại ngân hàng VP Bank. Nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Kim Thành. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương theo thẩm quyền.

Cách nhận biết cavet xe thật và giả thông qua hoa văn có trên cavet. Ảnh: Minh họa.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Quá trình xác minh, căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi phạm tội của Ninh. Tại cơ quan Công an, Ninh khai nhận hành vi phạm tội.

Đầu tháng 2/2022, Ninh mua trả góp một chiếc ôtô với giá 980 triệu đồng và làm thủ tục đăng ký được cấp BKS 34C-321.04. Ngày 9/2/2022, đối tượng thế chấp ôtô tại ngân hàng VPBank- Chi nhánh Sở giao dịch, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vay 760 triệu đồng để thanh toán tiền mua ôtô, giấy đăng ký ôtô bản gốc do ngân hàng quản lý và giao cho Ninh giấy biên nhận thế chấp để lưu thông.

Đến tháng 9/2022, do Ninh vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền gốc, tiền lãi nên ngân hàng VPBank không cung cấp giấy biên nhận thế chấp mới của ôtô trên (giấy biên nhận thế chấp cũ đã hết hạn sử dụng). Tháng 11/2022, Ninh nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận đăng ký ôtô BKS 34C-321.04 để lưu thông. Đối tượng sau đó đã tìm kiếm các trang fanpage có liên quan đến làm giấy tờ xe… Qua đó, đã tìm được 1 tài khoản facebook có đăng thông tin nhận làm giả các loại giấy tờ.

Ninh đã nhắn tin, trao đổi đặt vấn đề làm giả giấy tờ và được đồng ý. Sau đó, theo yêu cầu của đối tượng này, Ninh đã chụp hình ảnh hai mặt giấy đăng ký ôtô trên giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng VP Bank (đã hết hạn) gửi cho tài khoản facekook trên. Cả hai thống nhất giá tiền làm giả đăng ký xe là 3,5 triệu đồng. Ninh đồng thời nhắn thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại của Ninh để nhận giấy đăng ký xe.

Khoảng 4 ngày sau, Ninh nhận được giấy chứng nhận đăng ký ôtô BKS 34C-321.04 giả thông qua người giao hàng (Ninh không biết tên, tuổi, địa chỉ, không biết thuộc công ty giao hàng nào), Ninh thanh toán cho người giao hàng số tiền như thoả thuận.

Ngày 6/3/2023, do cần tiền để kinh doanh thực phẩm đông lạnh và trả nợ, Ninh đã nhờ chú họ mình là anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1989, trú tại thôn Cam Thượng, xã Tuấn Việt) tìm người cầm, cắm ôtô trên. Khi anh Trường hỏi Ninh “xe có đăng ký không”, thì Ninh đưa đăng ký xe cho anh Trường xem đăng ký xe giả. Anh Trường liên hệ với anh Nguyễn Văn Công (SN 1991, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) để hỏi địa chỉ cầm, cắm xe. Qua anh Công, đối tượng Ninh được giới thiệu đến gặp ông V và thực hiện hành vi phạm tội như trên.